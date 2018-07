Impulsan obras y empleo en comunidades indígenas

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) reforzó una estrategia y pidió a las empresas encargadas de ocho obras en Mezquitic y Bolaños que contraten a indígenas para trabajar en éstas. Con esa decisión pretenden incentivar la economía local y garantizar que los proyectos se construyan bajo la “cosmovisión wixárika”, resaltó el titular de la dependencia, Netzahualcóyotl Ornelas.

Informó que invertirán 96 millones de pesos en cuatro comunidades: Tuxpan, San Sebastián Teponahuaxtlán, San Andrés Cohamiata y Santa Catarina. El funcionario explicó que los habitantes eligieron los proyectos a través de asambleas. Además, recomendaron que las constructoras compren material para las obras a pequeños empresarios de estas localidades, lo que también generará derrama económica.

El secretario indicó que 122 habitantes serán empleados. Acentuó que la SIOP contrata a supervisores de estas comunidades, quienes son capacitados para ejercer sus funciones. Hasta el momento suman otras 14 personas que laboran en ese rubro.

Los supervisores perciben un sueldo mensual de siete mil 992 pesos, mientras que los trabajadores contratados por empresas perciben cinco mil 600. Netzahualcóyotl Ornelas destacó que todos reciben las prestaciones de ley.

Recalcó que las obras en las localidades indígenas tienden a ser distintas, porque agregan elementos de identidad cultural. “A veces prefieren no colocar lámparas tipo LED en ciertos sitios porque todo debe ser natural, o algunos objetos de plástico o acero que no van con su visión arquitectónica”.

Antes de terminar su gestión, planteó realizar un convenio para tener un banco de proyectos. “Quiero que nos adelantemos un poco más, que las comunidades vayan planeando su visión de mediano y largo plazos”.

Luis Méndez Jaled, presidente en Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), remarcó que los empleos en el sector son más redituables que los trabajos en la manufactura. “Según una encuesta de la Cámara Mexicana, un peón gana cinco mil pesos en promedio, cuando en el tema de manufactura un ayudante de producción, que es lo equiparable en la pirámide, percibe cuatro mil 300 pesos”.

En la rehabilitación de un camino en San Miguel, la tesorera de bienes comunales del lugar, Sonia Hernández, manifestó que ve positivo el trabajo realizado. Sí han estado supervisando que todo esté en orden, ya deben estar por acabarlos, nos va a beneficiar para comunicarnos más rápido”.

GUÍA

Los más marginados

Mezquitic y Bolaños son los municipios con más alta marginación de todo el Estado, según estadísticas del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).

En 2015, el 84.8% de los 16 mil 736 habitantes de Mezquitic estaba en situación de pobreza multidimensional .

Mientras que en Bolaños, el 62.8% de los cuatro mil 679 habitantes estaba en situación de pobreza multidimensional hace tres años.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social indica que el concepto de la pobreza comprende diversos componentes o dimensiones, es decir, se trata de un fenómeno de naturaleza multidimensional que no puede ser considerado, única y exclusivamente, por los bienes y servicios que pueden adquirirse en el mercado.

Para la medición de la pobreza se toman en cuenta los siguientes criterios: ingreso corriente per cápita, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.

Por eso es importante la estrategia en la SIOP en esas comunidades, porque mejora la infraestructura y la economía de los habitantes.

Entre los proyectos en la zona Norte destaca el Puente en San Sebastián. ESPECIAL/SIOP

Laboran en ocho proyectos

En total se llevan a cabo ocho proyectos en la zona Norte: la rehabilitación del pozo Tanana y la construcción de sistema hidráulico y drenaje, la clínica en Mesa del Tirador, la rehabilitación de caminos en San Andrés a Cohamiata y Popotita a San Miguel, la construcción de calles en San Andrés Cohamiata, el Puente en San Sebastián, la rehabilitación del camino de Chonacata a Nueva Colonia, el Camino Jardín y el Paso del Oso, así como la edificación del centro de salud en Tuxpan.

El presidente de bienes comunales de San Andrés Cohamiata, Claudio Montellano, indicó que las obras ayudarán a tener un mejor tránsito en la zona. Se trabaja en la rehabilitación de caminos de San Andrés a Cohamiata, Popotita a San Miguel y de Carrizal a San Andrés, y está por iniciar la construcción de calles en la cabecera en San Andrés.

“Es importante para el desarrollo, sobre todo para ir mejorando las cabeceras comunales y la economía local. Estas obras se programaron junto con el secretario y las autoridades agrarias, tradicionales y civiles”.

Inversión y empleos Inversión total en ocho obras: 96 millones de pesos. Trabajadores contratados: 122. Supervisores contratados: 14. Sueldo mensual supervisor: 7,992 pesos. Sueldo mensual a trabajadores: 5,600 pesos.

En tres meses, estudio sobre derechos laborales

El primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Eduardo Sosa Márquez, confirmó que preparan un diagnóstico sobre las necesidades principales de los habitantes indígenas en Jalisco, incluida la situación laboral y las exigencias al respecto. “En este momento estamos realizando un amplio recorrido por las comunidades del Norte del Estado a efecto de identificar la situación. Calculo que en tres meses vamos a tener un documento listo”.

Dijo que en los municipios de Mezquitic y Bolaños las quejas que han recibido tenían que ver con contratistas que dejan de cumplir con pagos, pero las quejas no forman parte de las obras que impulsa la SIOP. “Lo que hacemos es derivarlos a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Los empleadores van pidiendo créditos pero finalmente terminan la obra y se van sin liquidar los adeudos”.

Con trabajos de menor esfuerzo, las mujeres también son consideradas en las obras. ESPECIAL

Atienden petición

La primera petición que la comunidad indígena le hizo a Netzahualcóyotl Ornelas, cuando este asumió la titularidad de la SIOP en septiembre de 2016, fue que diera prioridad a los wixaritari en los proyectos que se ejecutarán en la región. Antonio García, quien promueve los derechos de la comunidad wixárika en Guadalajara, comentó que en la obra de Camino Jardín, en Santa Catarina, es común que la gente colabore.

“En los últimos 10 años las autoridades han estado exigiendo que la gente de allí tenga la oportunidad de trabajar. Representa una oportunidad para muchas personas que no tienen empleo. Tengo familiares a los que les ha ido bien”, indicó el originario de San Andrés Cohamiata.

El egresado de ciencias políticas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) dijo que aunque la petición de contratar a los wixaritari es añeja, en 2018 los líderes de las comunidades han presionado al gabinete de Aristóteles Sandoval con temas importantes en sus agendas. “Había una desesperación porque no se habían atendido varias cosas. Ahora hubo disposición del gabinete a dar seguimiento puntual a varias inquietudes. También en la construcción se va a sentar un precedente de que debe haber participación de la comunidad en la elección de las obras”. Recalcó que los habitantes de Mezquitic y Bolaños valoran más las obras en las que su voz es tomada en cuenta.

El presidente en Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Méndez Jaled, destacó la formalidad de los empleos en la zona Norte.

“Hay que decirlo, la industria más formal que existe es la industria de la construcción, el IMSS tiene a sus mayores afiliados vigentes por esta industria”.

Resaltó que este año se registran en Mezquitic obras por parte de la SIOP, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Explicó que la inversión de la SCT suma cuatro millones y de la Comisión, ocho millones de pesos.

Garantizarán participación

Netzahualcóyotl Ornelas indicó que tras su experiencia de trabajo con estas comunidades, plantearon ante la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso de Jalisco que se garantizara la participación indígena en las siguientes administraciones.

Señaló que pidieron que en uno de los artículos de la nueva Ley de Obra Pública, que entra en vigor en agosto de este año, se plasmara que cuando se realicen proyectos en comunidades indígenas éstos deberán apegarse al respeto a sus tradiciones, cultura y creencias.

VOCES

“Hay más beneficio para la gente”

Yunuel González, habitante de Tuxpan de Bolaños, comenzó a trabajar desde enero de 2018 en la rehabilitación del pozo Tanana y la construcción del sistema hidráulico y drenaje. Considera que el trabajo “es bueno”. “Sí me gustó, si me dieran en otra parte me voy a trabajar en lo mismo. Ahorita estamos trabajando en el drenaje, estamos escarbando con palas y picos”.

Señala que antes de este trabajo, cuidaba animales en el campo. “Era más duro el trabajo, sí prefiero la obra, hay más beneficio para la gente”.

Añade que además el trabajo le queda cerca, a menos de 10 minutos caminando de su casa, por lo que puede estar cerca de su familia. “No había estado antes en una obra, pero al entrar me explicaron bien qué hacer”.

Al asumir la titularidad de la SIOP, Netzahualcóyotl Ornelas recibió la petición de que diera prioridad a los wixaritari en los proyectos que se ejecutarán en la región. ESPECIAL/SIOP

LA VOZ DEL EXPERTO

“Frenan migración”

Juan Manuel Franco (jefe de la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas de la UdeG)

Juan Manuel Franco manifestó que emplear a trabajadores en obras de la comunidad evita que éstos migren a otros Estados. “Las personas que trabajan en la construcción andan en Zacatecas, Nayarit o muchos lugares de la República. Que encuentren empleo en su localidad es bastante positivo, porque tienen la oportunidad de que, en los meses que dure la obra, tendrán un salario fijo, estable y pueden estar conviviendo con su familia”.

El académico celebró que la SIOP contrate personal para la supervisión de obras y coincidió en que mucho del material que se usa es de la misma comunidad. “Muchos habitantes se benefician de manera directa o indirecta”.

Informó que la Universidad de Guadalajara siguió el criterio y contrató a miembros de la comunidad para la construcción de del Bachillerato Intercultural Tecnológico (BIT) en tres localidades: San Miguel Huaixtita, Ocota y Nueva Colonia.

“La Universidad licitó las obras y las empresas ganadoras fueron presentadas a las autoridades locales. Se contrataron a más de 20 wixaritari”.

Una vez que se termine la obra, en la UdeG contratarán a personal de la comunidad. Una de las principales peticiones de los líderes en San Miguel Huaixtita fue precisamente que los maestros de la preparatoria fueran de origen indígena.

“El proceso ha sido muy interesante, nos hace entrar en un diálogo con personas de la comunidad. Está siendo un aprendizaje muy rico para ambas partes, una relación horizontal”.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de los programas del Gobierno del Estado para mejorar la infraestructura de las zonas indígenas?

Participa en Twitter en el debate del día @informador