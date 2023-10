5 Tequila 1800 celebra el arte en Guadalajara

El 13 de septiembre de 2023, Tequila 1800 llevó a cabo el evento "The Art of Hosting by Tequila 1800" en la ciudad de Guadalajara. La velada se llevó a cabo en uno de los principales salones de Proyecto Arte en Casa Patrice, y fue organizada por Paulo Orendain y María José Petersen como anfitriones.