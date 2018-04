Educación para cambiar Jalisco, estrategias de Araiza y Orozco

Aunque con ópticas de aplicación distintas, los representantes de los partidos Nueva Alianza y de la Revolución Democrática por el Gobierno del Estado, Martha Rosa Araiza Soltero y Carlos Orozco Santillán, respectivamente, ven en la apuesta a la educación la salida a los problemas de seguridad, corrupción e impunidad que imperan en Jalisco.

Así, de lograr la mayoría de votos en los comicios de julio próximo, los abanderados centrarán su estrategia en un cambio al modelo educativo en la Entidad. Martha Rosa, por ejemplo, afirma que apostará por profesionalizar a los cuerpos policiales y enfocará su meta en contar con mejores perfiles, dotarlos de un sueldo mayor y apostar por la coordinación entre todos los niveles.

Sostiene que aplicará con rigor la ley para castigar a quienes incidan en actos de corrupción, aunque a su vez pedirá apoyo a los ciudadanos para que se atrevan a denunciarla. Afirma que se acompañará de especialistas preparados para resolver cada pendiente.

Carlos Orozco, por su parte, apostará por la “educación social”: un modelo que trasciende al que se imparte en las escuelas y que, afirma, tiene que ver con una atención metódica del Estado a las comunidades. “¿Cómo resuelves la contaminación de los ríos? Educando a las comunidades sobre cómo tratar el agua y regresarla a su flujo. ¿Cómo resuelves la corrupción? Con educación”.

En el combate a la corrupción, el perredista advierte que la justicia se aplicará por igual para todos, de tal forma que serán los delincuentes de cuello blanco los que nutran las prisiones. En materia de abasto de agua apostará por el saneamiento de los cuerpos de agua y la defensa del líquido desde Jalisco y para Jalisco.

Carlos Orozco se califica como un político que reconoce y abraza abiertamente su ideología de izquierda. EL INFORMADOR/M. Vargas

LA ENTREVISTA

Carlos Orozco Santillán, candidato del PRD al gobierno del Estado

"Debemos educar para liberar conciencias"

Ha estudiado el ejercicio honesto de Gobierno, por ello, el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) afirma que puede enriquecer la contienda electoral. Sostiene que la base del cambio está en la educación, pero no por la que ofrecen las instituciones, sino por una verdadera educación social. “Los seres humanos son esclavizados en la medida que su ignorancia ha sido desatendida por el Estado mexicano. La educación es más que el presupuesto para universidades; es emancipación. La libertad de las personas se encuentra en ella”.

— ¿Quién es Carlos Orozco?

— Un antiguo militante de las izquierdas de Jalisco. A 38 años de dar clases, sin suspender una sola de ellas en la Universidad de Guadalajara, he militado en todas las izquierdas.

Vengo de una juventud entregada al deporte que me permitió arribar con éxito a la política desde mi etapa estudiantil como presidente de la facultad de arquitectura de la UdeG.

— ¿Cuántos son en su familia y a qué se dedican?

Tengo una ex esposa que me hizo sumamente feliz con dos hijos; tengo una pareja que me ha dado otros dos. Tengo cuatro hijos. La mayor, Moyana, está trabajando en Canadá, ya nacionalizada porque hizo postgrado en negocios internacionales. El segundo, Pavel, estudia comunicación política en la Universidad de Ginebra y tiene una extraordinaria inclinación por la política. Emiliano se encuentra terminando la preparatoria y haciendo trámites para ingresar a medicina en la UdeG. Mariana, de 15 años, es una extraordinaria nadadora de aguas abiertas, vocación que heredó de su padre.

— ¿Qué estudió, dónde y por qué?

— Pues varias cosas, pero la formación como arquitecto por la UdeG me llevó a una maestría y tuve una incursión en la desaparecida Unión Soviética en economía y sindicalismo, pero también me he formado en economía y sindicalismo en la fundación del Partido Socialdemócrata alemán en Berlín. He hecho apariciones circunstanciales en cursos, foros y propuestas para la organización internacional del trabajo para diversos foros internacionales.

— ¿Sus estudios básicos?

— Nací en el Barrio de Analco. Allí hice la primaria aunque ya me había cambiado a una cuadra del club Atlas, donde me formé como nadador infantil. La secundaria también fue en Analco: la 4. Luego hice la preparatoria vocacional. Y también ingresé a la facultad de arquitectura de la UdeG.

— ¿ Tiene amigos políticos de peso en Jalisco?

— Raúl Padilla López es muy amigo mío. Nos conocimos estando yo en el Gobierno del Estado como director de eventos, preparando la primera reunión cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Él era el joven rector de la Universidad de Guadalajara. Entablamos una relación amistosa y sigo considerando que se trata de uno de los universitarios con quien tengo una extraordinaria amistad, incluidos Víctor Ramírez Anguiano, Raúl Vargas López, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien además fue mi médico internista. Celia Fausto y Mónica Almeida, Tonatiuh Bravo Padilla, Martín Batres, Trino Padilla, por supuesto.

— ¿Qué quería ser cuando era niño?

— Nadador de Juegos Olímpicos. Fue un sueño que acaricié desde los nueve hasta que la vida me llevó a la decisión de estudiar o entrenar. Me retiré a los 18 años con bombo y platillo cruzando el Lago de Chapala y me dediqué a estudiar.

— ¿Es usted empresario, además de político?

— He fundado cuatro empresas de construcción, y con singular éxito porque pude vender mi proyecto y mis servicios a diversas incursiones del Gobierno del Estado.

Fui, como empresario, el primero en instalar la decoración patria para aquel septiembre del año de 1990. También fui el empresario que colocó las luces de neón en todos los edificios públicos en el Gobierno de (Guillermo) Cosío Vidaurri. He diseñado industrial y casa habitación, pero sobre todo he sido proyectista.

— ¿Cuál es su mejor libro?

— La Fiesta del Chivo (Mario Vargas Llosa) es un libro que debemos leer para identificar cuando alguien abusa del poder. Pero para no ir tan lejos, México Bárbaro (John Kenneth) es una lección para los mexicanos y para consolidar nuestra historia sobre los dictadores en el país. Si es surrealismo mágico, El llano en llamas de Juan Rulfo.

El libro que nunca recomendaría, por su complejidad, sería Aura (de Carlos Fuentes), porque no le entendieron mis hijos.

— ¿Quién es su mayor inspiración?

— Benito Juárez, Madero y Belisario Domínguez.

— ¿Por qué quiere ser gobernador?

Porque he estudiado el tema del ejercicio honesto del Gobierno.

TEMAS CRÍTICOS

SEGURIDAD Se combate con educación social. Los seres humanos son esclavizados en la medida que su ignorancia ha sido desatendida por el Estado mexicano. Y no es un discurso la educación para mejorar los temas del país ni donde queramos parecer a Corea del Sur o el avance universitario de Chile. La educación es más que el presupuesto para universidades; es emancipación. La libertad de las personas se encuentra en la educación. CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD Sentaré precedente con los primeros que deberían estar en la cárcel por haber abusado de la función pública, que tienen nombre y apellido, como los colaboradores de Emilio González o el ex secretario de Salud en el Estado, algunos diputados que tergiversaron la interpretación de la ley e incluyendo a algunos magistrados administrativos. Deberíamos tener en la cárcel a los verdaderos delincuentes que son de cuello blanco, y no retacada de ladrones de partes de autos. ECONOMÍA Y POBREZA Sigo creyendo que la mejor manera de desarrollar la economía es entregándole capacidad de consumo a la mayoría trabajadora. No puedo esperar que la economía se agilice si el trabajador debe sobrellevar la carga de pagar el transporte público, de ver su salario amainado por cuestiones que deberían ser responsabilidad de quienes más se benefician con la planta productiva. AGUA Y MEDIO AMBIENTE Lo vamos a resolver en la medida que saneemos nuestros vasos lacustres. Tenemos la cuenca más grande y rica del país: Lerma-Santiago-Pacífico, pero tenemos Estados como Guanajuato que no sólo se han apropiado del agua sino reconvertido su paisaje. Hoy tienen hortalizas y hay políticos próceres de este acaparamiento de agua. La Presa Solís no sólo es una forma ilegal, de acaparar el agua, sino que contratan guardia blanca para que ni los políticos que llegan a Gobierno se puedan asomar.

Respuestas rápidas

Enrique Peña Nieto: Bien parecido.

López Obrador: Esperanza de México.

Ricardo Anaya: Buen debatiente.

José Antonio Meade: “Lástima Margarito”.

Aristóteles Sandoval: Remedo de Peña.

Enrique Alfaro: Eficiente.

Miguel Castro: Amigo.

Raúl Padilla: Caudillo.

Carlos Orozco: Dispuesto.

PERFIL

¿Quién es?

Carlos Orozco es un político que reconoce y abraza abiertamente su ideología de izquierda. Tiene 59 años y cuatro hijos, de entre 15 y 33 años.

Es arquitecto y profesor de la Universidad de Guadalajara, ex deportista de alto rendimiento y fundador del Partido de la Revolución Democrática en el Estado.

Nació en el Barrio de Analco y cree que sus ideas para el desarrollo de la Entidad deben ser puestas en práctica, independientemente de que gane o no la gubernatura.

Carlos Orozco fue deportista de alto rendimiento, pero abandonó esta actividad para estudiar. ESPECIAL

LA ENTREVISTA

Martha Rosa Araiza Soltero, candidata del Partido Nueva Alianza al Gobierno del Estado.

"Puedo ser la primera gobernadora de Jalisco"

La candidata del Partido Nueva Alianza por el Gobierno del Estado “no juega” a la elección. Afirma que el partido turquesa que la cobija tiene posibilidades reales de dar batalla de cara a los comicios de este año. “Los siete estamos en la contienda y somos competitivos, pero puedo ser la primera gobernadora”. Su estrategia, como su formación, será centrada en la educación de todos los sectores para profesionalizarlos y llevar a Jalisco arriba.

— ¿Quién es Martha Rosa Araiza?

— Es maestra. Originaria de Autlán de Navarro, Jalisco. Mi madre murió antes de que cumpliera un año y, por ello, mis abuelitos se quedaron a cargo de mi educación y crianza, junto con mi hermana Lorena. Viví con ellos hasta los 18 años, cuando formé mi propia familia.

Estudié la licenciatura en pedagogía, en enfermería y soy ingeniero agrónomo con dos especialidades: una en medicina quirúrgica y otra en administración de hospitales.

En Autlán desarrollé mi formación en escuelas públicas: primaria, secundaria y preparatoria. La licenciatura en enfermería fue en Ciudad Guzmán y la carrera de ingeniero agrónomo precisamente en Autlán, en el Centro Universitario de la Costa que antes era la facultad de Agronomía. La licenciatura en pedagogía la realicé en la Escuela Normal Superior de Nayarit.

Tengo dos hijos: Enrique y Kevin. Ambos médicos.

— ¿A qué se dedica su familia?

— Soy la hermana menor de una familia muy pequeña, tras el deceso de mi madre. Mis abuelitos ya fallecieron; eran unas personas grandes. Mi hermana trabaja.

— ¿Qué la encaminó a la política?

Soy fundadora del Partido Nueva Alianza en Jalisco, y lo hago por las necesidades que veo en los alumnos y en la propia comunidad educativa. Te cansas de tocar puertas y pedir para tus alumnos. Es lo que a los maestros nos ha llevado a participar en la política civil. A la comunidad educativa, al magisterio jalisciense se le debe mucho.

— ¿Siempre quiso ser enfermera?

— Todas mis carreras profesionales son por vocación. La enfermería por lo que ya te conté. La carrera de maestra es de servicio; buscaba ayudar sobre mi andar, y muchos maestros que me conocían me invitaron a la escuela Normal. Y la de ingeniero agrónomo tiene que ver con mi familia, con la defensa de las tierras. Es por amor a la tierra.

— ¿Tiene amigos en la política?

— Tengo aliados. Muchos académicos que participan y nos ayudan con su especialidad respecto a lo que le duele a Jalisco. Como el presidente de mi partido, Iván Ilich González. El maestro José García Mora, diputado con licencia. La diputada Silvia Cárdenas, es mi aliada y mi amiga.

— ¿Qué hace en sus tiempos libres?

— Estoy con mis hijos. Comparto entre mi familia y mi hermana. Tengo una familia reducida. Comparto también con un grupo de amigos a los que aprecio mucho y de repente decimos.

— ¿Cuál es el mejor libro que ha leído?

El mejor autor. Recomendaría a Gabriel García Márquez; es fascinante. Me gusta El Amor en los tiempos del cólera, me gusta Náufrago, me gusta Crónica de una muerte anunciada. En mi juventud, los Renglones Torcidos de Dios, de Torcuato (Luca de Tena). Ahorita estoy leyendo El Castillo de Cristal (Jeanette Walls).

— ¿Viaja mucho?

Lo necesario. Autlán es un lugar que me encanta. Es mi pueblo y el lugar que más me gusta. Si tengo dos o tres días me voy a Guanajuato, a Zacatecas. Mi viaje más largo fue a República Dominicana. Me fascina.

— ¿Quién fue su inspiración de niña?

— Muchos. Pero el más importante es Margaret Thatcher: la dama de hierro, dura e inflexible. Adorada y odiada. Es un personaje ícono de muchos países.

— ¿Por qué quiere ser gobernadora?

En nuestra agenda, la de Nueva Alianza, tenemos un punto: la educación. Con la educación puedes transformar cualquier sistema político y económico en el mundo entero. Falta mucho por hacer en el tema educativo respecto a los sistemas que se han establecido. ¿Por qué quiero gobernar? Porque quiero romper con el sistema e impulsar todo lo que tenga que ver con educación. La defensa del Artículo 3 constitucional. Pero sobre todo, se le debe mucho al magisterio jalisciense y al nacional. Puedo ser la primera gobernadora de Jalisco.

TEMAS CRÍTICOS

SEGURIDAD Tenemos que capacitar a nuestra policía y profesionalizarla. No resuelve tener más, sino profesionalizarlos. El tema de la seguridad y quién se hace cargo de cuidarnos debe estar bien capacitado y profesionalizado. El modelo de seguridad está descoordinado. Necesitamos capacitarlos a todos, porque también en el Mando Único hay quienes no ejercen correctamente. CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD Es un tema que se tiene que denunciar, porque no hay denuncias. Ya tenemos una ley: hay que aplicarla. Si dan la mochada o la mordida para resolver los problemas y no denuncian a quien ejerce la corrupción, pues tenemos que denunciar y ejercer todo el peso de la ley. Los ciudadanos también tenemos que hacer parte. ECONOMÍA Y POBREZA Desigualdad. En la pobreza hay una total marginación y desigualdad, y la economía está contracturada. No estamos produciendo lo que necesitamos para avanzar, y ahí tenemos que tocar el tema del agro, porque si estuviéramos produciendo al mismo tiempo en el número de habitantes que somos, las tierras producen poco y los agricultores luego se enfrentan al problema de oferta y demanda y se empieza a contracturar el mercado. AGUA Y MEDIO AMBIENTE La zona metropolitana ha crecido tanto que requiere de un mayor abastecimiento. El agua es un recurso natural, y volvemos: hay una descoordinación entre el municipio, todo lo local y lo federal. Por lo tanto: se politiza. Y al estar politizado no se puede resolver. Debemos aprovechar el agua de lluvia, pero también con el abasto de las presas. El Zapotillo está demasiado politizado el tema.

Respuestas rápidas

Enrique Peña Nieto: Deudor.

López Obrador: Populista.

Ricardo Anaya: Corrupción.

José Antonio Meade: Ciudadano.

Aristóteles Sandoval: Opacidad.

Enrique Alfaro: Intolerante.

Miguel Castro: Trámite.

Raúl Padilla: Académico.

Martha Rosa Araiza Soltero: Madre.

PERFIL

¿Quién es?

Martha Rosa Araiza es profesora, enfermera e ingeniera agrónoma. Tiene una hermana y dos hijos médicos.

Es originaria de Autlán de Navarro y ha formado su carrera profesional en el interior de Jalisco y Nayarit.

El pasado 22 de enero cumplió 47 años de edad.

Gusta del cine, la lectura y la música de Ricardo Arjona.

Es fundadora del Partido Nueva Alianza en la Entidad y se considera un perfil competitivo con posibilidades reales de lograr el voto mayoritario en los comicios del próximo 1 de julio.

Profesión. Martha Rosa Araiza estudió la licenciatura de enfermería en Ciudad Guzmán. También fue por vocación. ESPECIAL

EL ANÁLISIS

Registrar y medir las promesas de campaña

Por Jaime Barrera

Toda esta semana y antes que ningún otro medio, EL INFORMADOR le presentó la primera serie de entrevistas y perfiles con todos y cada uno de la y los aspirantes de los distintos partidos políticos a la gubernatura.

En estas charlas con la Mesa de redacción esbozaron sus principales propuestas de Gobierno, que seguramente serán sus ejes temáticos y discursivos los próximos 90 días de campaña electoral.

Como electores tendremos una vez más la oportunidad de ejercer nuestro derecho al voto y utilizarlo como instrumento de evaluación de los Gobiernos que concluyen, pero también para reconocer y respaldar a los que presenten las mejores propuestas. En el caso de los alcaldes y los diputados, esta será la primera vez que buscarán reelegirse, lo que convertirá al sufragio y a la elección en un gran examen a sus gestiones.

Es tradición de nuestra clase política, hacer promesas como candidatos que muy pocos cumplen cuando llegan a las posiciones de Gobierno.

Eso quedó claro, por ejemplo, en el extraordinario ejercicio de registro, medición y seguimiento de las promesas de campaña y de Gobierno que hizo el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, al trabajo del Ejecutivo estatal, y de las actuales gestiones municipales en Guadalajara y Zapopan.

Quedó demostrado que en general estos Gobiernos caminaron sin planes definidos para cumplir lo que en campaña prometieron y que incluso no se incluyeron en sus programas de Gobierno.

Por ello, en mucho contribuiría para elevar el nivel del debate en las campañas electorales, exigir a los candidatos que presenten junto a sus propuestas y promesas los indicadores con los que podamos medir su cumplimiento.

Eso abonaría para empezar a labrar una verdadera cultura de medición de la gestión de Gobierno y de rendición de cuentas, para transitar así a la conformación de autoridades más eficientes.

En estas elecciones habrá que premiar, pues, a los candidatos y candidatas que se distingan del resto, por acompañar sus propuestas que hagan a los largo de las campañas electorales que inician, con indicadores claros para analizar su viabilidad y medir su cumplimiento. Esta exigencia sería un potente inhibidor de la demagogia y falsas promesas que siempre han abundado en la historia de nuestras contiendas electorales. Electores más informados elegirán mejores candidatos.

