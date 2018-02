Destinos donde está prohibido prohibir

¿Eres de los que basan su vida en la “contracultura”? ¿Te defines como un alma libre, fuera de lo convencional? ¿Rechazas el materialismo? Si has dicho sí a estas tres preguntas no lo pienses más, eres un turista eco friendly y sin duda, eres todo un hippie… Sí, en pleno siglo XXI continúan existiendo, y es que esta ideología no es una moda; sino un estilo de vida para aquellos que gustan disfrutar del tiempo y las sensaciones que les provoca el contacto con el medio ambiente.

Para tu siguiente escapada, olvídate de la ropa, libérate de los convencionalismos, de los zapatos, de todo lo que te aprisiona y vive toda una aventura neo-hippie con sitios como Chalacatepec, el cual es conocido como “El Nuevo Cancún”. Este destino está ubicado a tan solo 25 minutos de Tomatlán, Jalisco, vía la carretera costera número 200. Sin duda, su aún playa virgen es hipnotizante gracias a su arena blanca y mar azul profundo. Además, es un destino conocido para la reproducción de la tortuga marina. Y, sí lo tuyo son las aventuras, en sus rocas está varado un auténtico barco pirata.