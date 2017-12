Dan estímulos a 372 burócratas para jubilarse y rejuvenecer la nómina

Los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y Tonalá, la Procuraduría Social y las secretarías de Cultura y Medio Ambiente del Estado, así como el Congreso de Jalisco, han puesto en marcha programas de retiro voluntario que otorgan un estímulo económico a los burócratas que cumplen con los requisitos para jubilarse. En suma, 372 han aceptado retirarse de la función pública en el periodo 2013-2017.

Tan sólo este año, Guadalajara ya entregó 10.7 millones de pesos a 211 funcionarios para su retiro. Se trata de un estímulo que corresponde a cuatro meses de salario, además de la pensión que les otorga la ley. Jorge Armando Ibarra, director de Recursos Humanos, indica que este programa permite el ingreso de jóvenes con mayor capacitación tecnológica, “se obtiene una ventaja al rejuvenecer la plantilla”.

Ignoran servicio civil de carrera en Jalisco

El principal objetivo del servicio civil de carrera es la profesionalización de la burocracia, pero en la realidad sucede lo contrario porque, sin la preparación académica requerida o trayectoria, coordinadores y directores improvisados siguen cobrando en las nóminas de los Ayuntamientos de la metrópoli y en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Aunque desde 2001 se reformó la Ley de los Servidores Públicos de Jalisco para incluir el servicio civil de carrera, los Gobiernos estatal y municipales, así como el Congreso y el Poder Judicial, incumplen con esta obligación y prefieren mantener en la nómina a perfiles sin bases profesionales.

De las 14 Secretarías del Gobierno estatal, considerando a la Fiscalía General y la Contraloría, sólo la Procuraduría Social cumple con el ordenamiento. Desde el año 2013 a la fecha, 18 servidores públicos han ascendido y ocupado una vacante a través del sistema de servicio civil de carrera, principalmente como auxiliares y agentes sociales.

La reforma aprobada en 2001 pretendía implementar los procesos necesarios para consolidar la eficiencia de la administración pública a través de la selección, incorporación y desarrollo profesional de servidores públicos; sin embargo, queda en letra muerta.

Las excusas para incumplir la ley sobran. “En la Secretaría General de Gobierno no se cuenta con una comisión mixta de escalafón para la implementación del servicio civil de carrera”, respondió Francisco Javier Morales Aceves, oficial mayor del Gobierno estatal.

En la Fiscalía del Estado, “no se ha implementado el servicio civil de carrera ya que está trabajando en el mismo”, pero no da más detalles.

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) le echa la bolita al Poder Legislativo: “Si bien la Ley para los Servidores Públicos del Estado y el reglamento interno de la Sepaf lo contempla, no existe una reglamentación aprobada mediante acuerdo legislativo por el Congreso del Estado”.

Mientras que el Legislativo respondió que no existen funcionarios ascendidos a través del servicio civil de carrera. Lo cierto es que las dependencias evaden cumplir con el ordenamiento. “Aún no se han establecido los lineamientos y procedimientos para su aplicación en el Gobierno del Estado”, justificó la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Cultura.

El mismo cuestionamiento aplicó para el Consejo de la Judicatura, el Tribunal de lo Administrativo del Estado, el Instituto de Justicia Alternativa y el Supremo Tribunal de Justicia, pero todos responden igual, sin explicar su incumplimiento: “No existe el servicio civil de carrera”.

La omisión se replica en los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, por ejemplo, pues tampoco han regulado las plantillas laborales bajo el modelo profesional, pese a que fue una de las promesas de campaña. En total, suman 30 mil burócratas municipales sin perfiles avalados por el servicio.

Se les cuestionó a los Ayuntamientos de la metrópoli que informaran cuántos servidores públicos forman parte del servicio civil de carrera, así como cuántos han sido ascendidos en lo que va de las administraciones, pero no hay registros.

Destinadas al fracaso

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los Ayuntamientos son una institución diseñada para el fracaso por factores como el bajo nivel de profesionalización de sus empleados.

Sin respuesta

Se solicitó una entrevista con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) para conocer los avances de la iniciativa de ley que contempla sanciones en caso de incumplir con el servicio civil de carrera, pero no dio una respuesta.

Congreso sigue sin filtros para evitar inexpertos

Aunque la Dirección de Recursos Humanos del Congreso del Estado asegura que profesionalizar el servicio público es una de las preocupaciones de los legisladores, a la fecha no se ha implementado el servicio civil de carrera ni existen filtros para evitar que lleguen perfiles que no están preparados para desempeñar las funciones para las que son contratados.

El único avance es la realización de los cursos y los talleres para capacitar a los servidores públicos, así como los convenios de educación continua con diversas instituciones y universidades; sin embargo, los cursos no son obligatorios, “quedan sujetos a los tiempos y actividades de cada trabajador”, respondió Eduardo Ruelas, director de Recursos Humanos.

La mala noticia es que en lo que resta de la Legislatura no verá la luz el servicio civil de carrera, pues no hay una propuesta para llevarlo a cabo, “es facultad reglamentaria de la Comisión de Administración o del pleno, no depende de esta dirección”.

En donde sí hay avances parciales es en el programa de retiro voluntario, aunque sólo 17 empleados han sido apoyados para jubilarse a través de este esquema con un estímulo de seis meses de sueldo y 12 días de prima de antigüedad.

Para el próximo año, el Congreso prevé seguir apoyando este programa para incentivar el retiro de funcionarios en edad de jubilarse.

Secretaría de Educación, con más empleados por jubilarse

De 16 dependencias del Gobierno estatal, Poder Judicial y Ayuntamientos, la Secretaría de Educación Jalisco es la que más servidores públicos tiene en edad de jubilarse: tres mil 194, de los cuales la mayoría son de base, 31 son eventuales y solo seis de confianza.

Sin embargo, en el Consejo de la Judicatura se concentran los empleados más longevos. De 33 funcionarios en edad de jubilarse, 13 tienen más de 70 años, incluso siguen desempeñándose como jueces dos servidores públicos que tienen 82 y 83 años en el Juzgado Menor de Ayutla y San Miguel el Alto.

En el despacho del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz hay nueve funcionarios en edad de jubilarse, entre los que destaca Enrique Dau Flores, consejero del Ejecutivo, y también Rafael González Pimienta, quien se desempeña como jefe de Gabinete del gobernador.

¿Qué dice la Ley de Pensiones del Estado?

Artículo 39: Tienen derecho a la jubilación, los trabajadores con 30 años o más de servicio, cualquiera que sea su edad, siempre que hubieren contribuido al Fondo de Pensiones durante 20 años.

Artículo 41: Los afiliados que tengan 65 años o más, así como 20 años de servicio como mínimo y de contribución al Fondo de Pensiones, adquieren derecho a la pensión por edad avanzada.

La lista pendiente Dependencia Empleados en edad de jubilarse Secretaría de Educación 3 mil 194 Secretaría de Movilidad 86 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 68 Secretaría de Gobierno de Jalisco 36 Consejo de la Judicatura 33 Ayuntamiento de Tlaquepaque 33 Secretaría de Desarrollo Rural 21 Secretaría de Cultura 15 Despacho del Gobernador 9 Procuraduría Social 9 Secretaría de Desarrollo e Integración Social 9 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 7 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 3 Instituto de Justicia Alternativa 2 Secretaría de Medio Ambiente 2 Secretaría de Desarrollo Económico 1 Total 3 mil 528

Avance del retiro voluntario Dependencia Trabajadores retirados (2013-2017) Guadalajara 211 Procuraduría Social 61 Secretaría de Cultura 52 Zapopan 30 Congreso 17 Semadet 1 Total 372

Prometen que en un mes aplican legislación

En Guadalajara prometieron impulsar el servicio civil de carrera para evitar la improvisación y la experimentación en el desarrollo y la gestión de la ciudad; sin embargo, a unas semanas de que el alcalde Enrique Alfaro solicite licencia, será hasta el próximo año cuando avance su implementación.

Jorge Armando Ibarra, director de Recursos Humanos del Ayuntamiento tapatío, anticipa que en el primer semestre del año próximo se implementará el Registro Único del Servicio Civil de Carrera, mientras que a partir de enero se proporcionarán cursos y diplomados de 120 horas para actualizar y capacitar a más de 150 funcionarios, principalmente de las áreas de Cultura y Obras Públicas.

Después de que acrediten los cursos y capacitaciones, pasarán a la siguiente etapa, que es el proceso de promoción y ascenso de categoría. Y finalmente a la evaluación del desempeño y estímulo. Hasta el mes pasado se hicieron visibles los esfuerzos cuando el Ayuntamiento instauró la Comisión de evaluación del servicio civil.

Entre los avances, el funcionario detalla que “se analizaron los antecedentes históricos del servicio civil, se creó el Código de Ética de los miembros del servicio civil y las políticas internas para la operatividad, se diseñó el formato para el Registro Único, elaboramos un catálogo para establecer las condiciones del servicio y se definieron las ramas de profesionalización”.

Las capacitaciones se impartirán con el propósito de hacer más responsables y profesionales a los empleados.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

“Las plantillas deben renovarse”

José de la Cerda (director de la Escuela de Negocios del ITESO).

Para el experto, una organización debe renovarse con el tiempo para incrementar su efectividad y competitividad. Por ello es importante que la administración pública impulse programas de retiro voluntario, como sucede en la iniciativa privada.

Sin embargo, en el Gobierno no ha funcionado por falta de voluntad política e intereses de los sindicatos, “la otra razón es que los retiros voluntarios no son suficientemente atractivos, lo que reduce las posibilidades de que un Gobierno renueve su plantilla laboral”.

Respecto al esquema del servicio civil de carrera, consideró que no se ha implementado porque no le conviene a la clase política, “llegan con tantos compromisos que tienen que llenar los puestos no sólo con las direcciones generales sino las direcciones de área y jefaturas”.

Abundó que un funcionario preparado y eficiente debe continuar en el puesto pese a los cambios de administración, “el sentido es profesionalizar la administración pública”.

Por ello, propone que se sancione a los que incumplen la Ley de Servidores Públicos del Estado.

“Deben fortalecer evaluaciones”

Claudio Vázquez Beas (director adjunto de Recursos Humanos de la UP)

El servicio civil de carrera es un fracaso porque los perfiles más preparados no son los que ocupan las vacantes en la administración pública, por eso el especialista propone elaborar un sistema que evalúe qué perfiles se necesita en cada dirección o dependencia, con el objetivo de evaluar los que se tienen y diseñar un plan de mediano plazo de desarrollo y crecimiento para cada persona.

Entonces se podrá implementar un sistema de control para garantizar que el servicio civil de carrera se lleve a cabo, con la evaluación de indicadores que se actualicen por lo menos cada año para medir cuántos funcionarios han sido promovidos a través de este esquema.

Entre las ventajas, mencionó que la institución se va consolidando al fomentar el conocimiento y aprendizaje, en lugar de empezar desde cero cada tres años. Además, “tener este tipo de planes ofrece a cada trabajador una plataforma de crecimiento y desarrollo lo cual es importante para quienes construyen una carrera en el sector público; el enfoque se pone en el desarrollo de habilidades y resultados y no en generar relaciones para mantener el puesto”.

