Con plan municipal, alfabetizan a mil 340 en Tlajomulco

Desde 2014, cuando la administración de Ismael del Toro creó un programa para combatir el rezago educativo, mil 340 ciudadanos han aprendido a leer y escribir en Tlajomulco. Salieron del analfabetismo. Sin embargo, otros 472 acreditaron sus estudios de primaria y secundaria.

Se trata de un esfuerzo inédito a nivel municipal para reducir el analfabetismo y aumentar el nivel de escolaridad, que se ha traducido en el mejoramiento del índice de competitividad, impactando en la reconstrucción del tejido social y en la calidad de vida, subraya Rafael Martínez Márquez, jefe del Programa ABC.

La aceptación del programa entre la población ha sido exitosa, pues va en incremento: el año pasado se inscribieron 323 ciudadanos que no sabían leer ni escribir, en contraste con las 150 personas que acudieron en 2014 a los centros de aprendizaje y puntos de encuentro establecidos.

“Estimamos cerrar este año con 400 alfabetizados y 600 personas con rezago educativo”, anticipa el funcionario, quien destaca que la mayor problemática se concentra en las zonas de Santa Fe, San Agustín y la Cabecera Municipal.

Refiere que la administración de Ismael del Toro le apostó por invertir en la educación para prevenir la inseguridad y sacar a los jóvenes de las calles, “los pusimos a estudiar para abatir la delincuencia”. Por eso lanza un llamado al resto de los municipios para que sigan el ejemplo de Tlajomulco: “Es más barato alfabetizar a una persona que comprar armas, patrullas y contratar policías”.

En los últimos años, también se han beneficiado mil 162 ciudadanos con cursos gratuitos de computación básica y avanzada. Y no se descarta que el próximo año se integre un programa de bachillerato.

Además de los programas contra el rezago educativo y el analfabetismo, el Ayuntamiento de Tlajomulco ofrece cursos de computación.

Incentivan participación ciudadana para combatir el analfabetismo

Para asegurar la supervivencia del Programa ABC tras el cambio de administraciones, el Ayuntamiento de Tlajomulco incentiva la participación de ciudadanos a través de un estímulo simbólico para que funjan como reclutadores y asesores educativos.

Este año, por ejemplo, se tiene un padrón de 105 reclutadores que reciben 100 pesos por cada persona analfabeta que inscriban y concluya el programa, de acuerdo con los lineamientos de las reglas de operación.

“Los reclutadores se dedican a inscribir gente al programa porque es muy difícil localizar a la población analfabeta y convencerlos de que acudan”, detalla Rafael Martínez Márquez, quien es el jefe del Programa ABC. También apoyan en la promoción de las actividades que se llevan a cabo en las distintas comunidades.

Además, se tienen registrados 93 ciudadanos que se capacitaron ante el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos para impartir clases en los centros de aprendizaje y puntos de encuentro. A cambio, reciben 450 pesos en vales de despensa por cada alumno alfabetizado y 350 pesos en especie por cada alumno que concluya la primaria o secundaria.

“Los incentivos para reclutadores y asesores están pensados para la gente que no tiene trabajo. Pueden hacerse de alguna ayuda económica mientras consiguen otro empleo o para generar un ingreso extra”.

A estas estrategias se suma la promoción y difusión en redes sociales, volantes, carteles, perifoneo y spots publicitarios para atraer a la población interesada, así como las visitas a escuelas para ubicar a los padres analfabetas a través de los coordinadores de zonas escolares, reuniones informativas en agencias y delegaciones.

Además se cuenta con la participación de prestadores de servicio social que fungen como promotores, reclutadores, alfabetizadores y maestros de computación y talleres. Otra de las estrategias contempla la visita a empresas para capacitar a los empleados analfabetas.

Una vez que los ciudadanos aceptan inscribirse el programa se les realiza un examen de diagnóstico para determinar el nivel de estudios que requieren completar.

El programa es ejecutado a través de la Dirección de Educación y cuenta con un comité dictaminador responsable del padrón de beneficiarios y de emitir las recomendaciones para su buen funcionamiento.

En 6 años se podría erradicar el problema: Ismael del Toro

En los próximos seis años, el Ayuntamiento de Tlajomulco podría erradicar el problema de analfabetismo que se presenta en el municipio, considera el ex alcalde Ismael del Toro, quien en el último año de su administración puso en marcha el Programa ABC para atender a personas que no saben leer ni escribir o presentan rezago educativo.

“Fue uno de los programas más interesantes, por lo que significa de fondo. El reto es que Tlajomulco se convierta en un municipio con cero tasa de analfabetismo. El reto fue grande, porque evidentemente hay una dependencia estatal y federal que atiende la educación para los adultos”.

Sin embargo, aclara, las autoridades de los otros dos niveles de Gobierno atienden a esta población de manera voluntaria, “si un adulto mayor que no sabe leer ni escribir decide que cambie esta situación, es cuando los programas federales y estatales actúan”. Debido a esto, en su administración se visualizó un proyecto que identificara a estas personas, buscara sus domicilios y se les diera seguimiento.

En la primera etapa del programa, recuerda, se formó un “ejército” de personas que salieron a buscar a los aproximadamente seis mil analfabetas que había en el municipio, con el fin de invitarlos a participar en el programa. Además, también se sumó a quienes no habían concluido la primaria o la secundaria.

“Ahora con este programa puesto en marcha, vamos en un 30% de avance para abatir el rezago y, creo que de fondo, una sociedad que tiene la capacidad de leer y escribir es una sociedad informada que generará mejores condiciones. Es la clave del programa que hoy está dando resultados muy exitosos, y estoy seguro que podrá concluir con la meta de ser un municipio con tasa cero en analfabetismo”.

Acentúa que ABC permite avanzar el triple en la atención de estos grupos en comparación con los otros programas, “si comparas el avance que tiene con ese plus municipal que se le da, porque también te soportas en los programas estatal y federal que avanzan a un ritmo tres a uno inferior a lo que ha avanzado el municipio”.

Este programa es único en su tipo, pues sólo en Tlajomulco se cuenta con acciones que permitan atender de manera directa estos rezagos, resalta el ex alcalde. Pero explica que podría replicarse en otros municipios.

CLAVES

¿Qué es el Programa ABC?

• El programa de alfabetización consiste en un módulo conocido como “La Palabra”, con una duración promedio entre dos y tres meses.

• Después los estudiantes pueden continuar con ell módulo dos hasta el doceavo, para acreditar los estudios de la primaria. Se estima en un tiempo promedio de seis meses.

• De lunes a viernes se establecen horarios de clase para que los estudiantes acudan a asesorías tres veces por semana.

• Después de cada módulo deben aprobar un examen para pasar al siguiente nivel.

• Se sigue el mismo procedimiento para acreditar la secundaria, que consta de 12 módulos.

• Para ser beneficiario de estos programas, el interesado debe realizar un examen para determinar su nivel de conocimientos y el módulo al que ingresará, una vez que se presente comprobante de domicilio, CURP, acta de nacimiento y fotografías.

Entre 2014 y 2017, mil 340 ciudadanos salieron del analfabetismo en Tlajomulco, mientras otros 472 acreditaron sus estudios de primaria y secundaria.

VOCES

“Aquí no hay problemas de drogas ni pandillas”

Una de las cosas que más disfruta Diego Armando Ramos de estudiar la secundaria en el centro de aprendizaje de la cabecera de Tlajomulco es el ambiente de paz y tranquilidad. A diferencia de otras secundarias con problemas de acoso escolar, drogas y pandillas, “aquí la mayoría de la gente viene a estudiar y el ambiente es muy relajado”.

Junto con otros 10 estudiantes, el joven de 15 años inició hace tres semanas sus estudios de secundaria para tener una profesión exitosa que le permita vivir decentemente en el futuro y estudiar una carrera de diseño o arquitectura.

La falta de recursos y su edad fueron los factores que le impulsaron a tomar la decisión de estudiar en el centro de aprendizaje municipal cuando le entregaron un folleto con los requisitos que tenía que cubrir para inscribirse, “el proceso fue muy sencillo, solo tenía que llevar mi acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y registrarme”.

Después tuvo que responder un examen de diagnóstico para determinar su nivel de conocimientos. Una de las ventajas es que todos los cursos y asesorías son gratuitas: “No he tenido que gastar en nada, ahí nos dan todos los libros y el material necesario, además los horarios son muy flexibles y puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo”.

Cada martes y jueves asiste a asesorías de 9 a 12 de la mañana, aunque puede quedarse más tiempo en el centro para repasar y estudiar los temas revisados en clase, mientras que en la tarde hace sus tareas y estudia los contenidos de cada módulo.

En las tres semanas que lleva estudiando se ha concentrado en el campo de las matemáticas, “he aprendido muchas cosas que no entendía en la escuela normal”.

Hasta ahora su experiencia ha sido gratificante y considera que el método de enseñanza es mejor que en las escuelas tradicionales, pues al ser un grupo reducido la atención es más personalizada.

Aplica conocimientos en su trabajo

En noviembre pasado, Nataly Chagollan Betancourt, vecina de Chulavista en Tlajomulco, se inscribió a un curso básico de computación gratuito en el que aprendió a utilizar programas que nunca imaginó que podrían ser de utilidad para su profesión de comerciante.

“Nunca se me dio estar en la computadora, pero me inscribí porque hoy todo se maneja a través de internet y me daba pena estar preguntando todo el tiempo”, explica la mujer de 33 años.

Durante dos meses acudió tres días a la semana, dos horas cada día, al centro comunitario del Valle, en donde les enseñaron desde cómo prender una computadora, utilizar Power Point, Word, Excel, abrir una cuenta de correo electrónico, hacer videollamadas y navegar por internet.

“Aprendí cosas que creía que no se podían hacer en una computadora, me sirvió porque no sabía cómo abrir una cuenta de correo y ahora hasta ganas me dan de estudiar un curso más avanzado”.

Tampoco sabía que existen programas útiles para el trabajo, como Excel, en donde se puede llevar toda contabilidad de un negocio, realizar gráficas, sacar porcentajes y hacer operaciones matemáticas, “lo he llegado a utilizar varias veces en mi trabajo, tanto me gustó que convencí a mi hija para que también tomara el curso”.

Otra de las cosas que facilitó la comprensión de los alumnos fue la preparación y paciencia de la profesora, pues en el grupo había personas desde los 15 hasta los 48 años, “me pareció muy buena maestra, tenía mucha paciencia y estaba bien capacitada; además las computadoras eran muy modernas y el internet no fallaba”.

Recomienda a otras mujeres inscribirse a este tipo de cursos que permiten conseguir un mejor empleo y estar preparados para los retos laborales, “realmente vienes a aprender cosas nuevas que sí te sirven en la vida cotidiana... y son gratuitas”.

El Programa ABC, que inició durante el gobierno de Ismael del Toro, podría alcanzar en seis años su meta de erradicar el analfabetismo en el municipio.

¿A dónde acudir?

Además de los programas para abatir el rezago educativo y erradicar el analfabetismo, el Ayuntamiento de Tlajomulco ofrece cursos para el manejo y uso de la computadora mediante clases teóricas y prácticas para elevar el nivel educativo. Desde 2014 a la fecha, mil 162 ciudadanos y servidores públicos se han beneficiado con talleres y cursos de computación gratuita de nivel básico e intermedio, de acuerdo con Rafael Martínez Márquez, jefe del Programa ABC.

Centros de aprendizaje:

1) Cabecera Municipal.

2) San Agustín.

3) San Sebastián el Grande.

4) Chulavista.

5) Alameda.

6) La Noria.

7) Santa Cruz de Las Flores.

8) El Zapote.

Horario

• El horario de operación de los centros de aprendizaje es de las 9:00 a las 20:00 horas de lunes a viernes.

Servicios que ofrecen

• Alfabetización por medio del Programa ABC.

• Alfabetización digital para adultos (básico y avanzado).

• Primaria y secundaria.

• Internet gratuito.

• Incentivos a reclutadores, capacitadores y alumnos.

• Talleres varios (prestadores de servicios).

• Atención de niños de 10 a 14 años para primaria.

Informes

• Teléfono 3283-4400 extensión 1019.

LAS VOCES DE LOS EXPERTOS

A favor del tejido social

Juan Carlos Silas (académico del ITESO)

Además de desarrollar habilidades de aprendizaje, el Programa ABC de Tlajomulco es fundamental para reconstruir el tejido social, de acuerdo con el coordinador del Doctorado Interinstitucional en Educación. “Reunir a las personas en un centro comunitario con un asesor o mentor, en términos de aprendizaje es una rehabilitación del tejido social, es clave para tejer las relaciones sociales y permitir que se conozcan los miembros de una comunidad”, asegura el especialista, quien explica que los jóvenes adquieren un papel protagónico al compartir sus conocimientos con los adultos mayores.

Por estas razones, recomienda a otros Ayuntamientos seguir los pasos de Tlajomulco: “Deben asignar presupuesto para tener resultados”.

Más participación social

Guadalupe García Alcaraz (investigadora de la UdeG).

Guadalupe García reconoce que el programa implementado por Tlajomulco contribuye a incentivar la participación social al establecer compensaciones y estímulos a los ciudadanos que se inscriben como asesores y reclutadores.

“Es un programa importante que se suma a los esfuerzos del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos. Hay que considerar que el Ayuntamiento tiene su reconocimiento por atender este rezago, además de que las personas que participan están haciendo una labor muy importante de atender a la población”.

Indica que son escasos los Ayuntamientos que atienden el rezago educativo. Para asegurar que este programa trascienda las administraciones, sugiere a la población apropiarse de los centros de aprendizaje y puntos de encuentro.

