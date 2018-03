Combate a corrupción “une” a presidenciables

Los candidatos a la Presidencia de México aprovecharon la inauguración de la Expo Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales A.C. (ANTAD) y Alimentaria 2018 para “unir” sus discursos sobre el combate a la corrupción.

El aspirante por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, afirmó que para resolver este problema es necesario darle autonomía a los Ministerios Públicos y desvincularlos del Poder Ejecutivo.

Puso como ejemplo a Italia, Hong Kong y Singapur, donde cambiaron leyes para recuperar lo robado y aplicaron evaluaciones efectivas para observar la evolución patrimonial de los funcionarios.

El abanderado de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró que enfrentará este fenómeno mediante dos vías: una Fiscalía Anticorrupción autónoma, que acompañará con la modificación del Artículo 102 de la Constitución para que el titular sea elegido de forma independiente, y la creación de una Comisión de la Verdad que cuente con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El representante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, insistió en que desterrar la corrupción implicará realizar una revolución pacífica en la que se ponga la honestidad como forma de vida y gobierno. Ofreció una administración austera, sin lujos ni despilfarros a costa de los ciudadanos.

Sin embargo, mientras el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, subrayó que los tres tocaron temas importantes en la agenda del sector privado, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel, resaltó que está de acuerdo con las iniciativas de Meade y Anaya, pero no con las de López Obrador.

El presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Xavier Orendáin de Obeso, destacó que hizo falta que hicieran propuestas concretas para mejorar el Sistema Nacional Anticorrupción.

Ayer, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó el Índice de riesgos de corrupción, en el que indicó que CompraNet es incompleto e insuficiente porque no funciona como herramienta de control y vigilancia, ni como plataforma que haga más eficientes las contrataciones públicas.

El organismo añadió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son las tres entidades con más Unidades Compradoras (UC) en riesgo de caer en corrupción.

AMLO insiste en que no perseguirá a Peña

Andrés Manuel López Obrador pidió que se respete el voto de los ciudadanos en los próximos comicios. EL INFORMADOR/E. Barrera

Si el Presidente Enrique Peña Nieto cumple su compromiso de no intervenir en la elección la historia se lo reconocerá, afirmó Andrés Manuel López Obrador. El aspirante presidencial de la alianza Juntos Haremos Historia, dijo que le da el beneficio de la duda al Presidente y que espera se respete el voto de los ciudadanos.

“Si él garantiza elecciones limpias y libres se le va a reconocer, ojalá que cumpla. Le tomo la palabra y le doy el beneficio de la duda, que se respete el voto de los ciudadanos”, comentó. López Obrador insistió que le tocó padecer la intervención desde la presidencia en los procesos de 2006 y 2012.

De visita en Guadalajara, López Obrador reiteró el llamado a los aspirantes del PAN y PRI a serenarse y no pelearse, calificó la disputa entre el panista Ricardo Anaya y la estructura priista como un pleito de la mafia; dijo que la disputa puede desestabilizar al país. Añadió que, en caso de ganar la elección, no perseguirá a Peña Nieto, ni actuará por venganza.

“No deben desestabilizar al país, el horno no está para bollos, que no vayan a afectar la economía, que no vaya a haber por ese pleito devaluación o fuga de capital. Es un pleito de la mafia; se pelearon y cuando hay pleitos en la mafia es de preocuparse porque se hacen daño, deben de serenarse y no desestabilizar al país”, sostuvo. Agregó que este pleito hace muy complicada una alianza entre priistas y la coalición Por México al Frente, como él había pronosticado.

Luego de reunirse con empresarios jaliscienses, el aspirante presidencial señaló que no puede presumir que tiene su apoyo, pero sostuvo que sí hay un cambio de actitud pues están más receptivos y con un trato respetuoso.

El aspirante presidencial comentó que los empresarios jaliscienses le manifestaron su preocupación en temas como inseguridad y combate a la corrupción. A la reunión acudieron empresarios de diferentes sectores como Jorge Vergara, Eduardo Orendain, Raymundo Gómez Flores y Daniel Curiel.

Tras el encuentro con los empresarios, López Obrador se reunió con simpatizantes en el salón Fiesta Guadalajara, ambos actos fueron a puerta cerrada.

Meade se desmarca de sus contrincantes

José Antonio Meade destacó que de asumir la Presidencia dará continuidad al proyecto de Jalisco. EL INFORMADOR/E. Barrera

Ante las voces que plantean la urgencia de que José Antonio Meade Kuribreña, se deslinde del jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, el aspirante por la coalición Todos por México descartó hacerlo y dijo que se desmarcará pero de la política corrupta y de sus contrincantes políticos.

“Lo que queremos es marcar una diferencia con la política corrupta, queremos marcar una diferencia con quienes estamos compitiendo en la boleta, estoy contendiendo en la boleta contra Ricardo (Anaya) y contra Andrés Manuel (López Obrador) y con ellos dos quiero marcar una diferencia”, subrayó.

Dijo que buscará transmitir que tiene una trayectoria y vida diferente respecto a sus adversarios políticos, “quiero poder decir, como hoy digo, que en mi trayectoria de vida hay honorabilidad y hay resultados. No hay negocios desde el poder y no hay ocultamiento de mi patrimonio”.

En un encuentro con medios de comunicación, de visita en Guadalajara, Mead Kuribreña destacó que Jalisco es una Entidad con fortaleza en distintos sectores económicos y tiene la posibilidad de crecer en más ramas.

“Estamos absolutamente comprometidos con que Jalisco siga siendo un Estado como lo es sistémicamente importante para México y el mundo. Absolutamente convencidos que desde lo regulatorio hasta la infraestructura, Jalisco tiene que contar con todos los elementos para ser competitivo y estar bien comunicado”, manifestó.

Entre los proyectos que urgen para Jalisco están concretar la segunda pista del aeropuerto tapatío, mejorar la conectividad en el tema de infraestructura carretera, y en el Área Metropolitana de Guadalajara impulsar temas de transporte público y logística.

“Para que Jalisco siga siendo competitivo y siga teniendo esa capacidad de potenciar su economía, debe abrir diferentes espacios de consolidación en varios puntos, debe tener una segunda pista en el aeropuerto, es absolutamente fundamental”.

En el tema de seguridad planteó frenar la introducción ilegal de armas al país, la aplicación de la extinción de dominio, incrementar el número de policías, así como mejorar sus ingresos y los controles de confianza e implementar acciones preventivas.

Anaya proseguirá reformas estructurales

Ricardo Anaya dijo que dará continuidad a la Reforma Educativa aprobada en la actual administración. SUN/J. Mendoza

El aspirante por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, manifestó su interés en darle continuidad a las reformas estructurales aprobadas durante la actual administración de Enrique Peña Nieto, especialmente la Reforma Educativa con las evaluaciones al magisterio nacional

Muchas de las reformas son buenas para el país, el problema es que han sido mal implementadas

“Muchas de las reformas son buenas para el país, el problema es que han sido mal implementadas”, afirmó. “Una reforma que necesitamos seguir impulsando es la educativa, porque la única manera de que los niños tengan un futuro mejor es que tengan educación de calidad, y esto pasa fundamentalmente por tener un buen maestro o maestra”.

Anaya aseguró que combatirá los actos de corrupción del actual Gobierno encabezado por Peña Nieto mediante dos vías: una Fiscalía Anticorrupción con autonomía acompañada de la modificación del Artículo 102 de la Constitución, además de una Comisión de la Verdad con el auxilio internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“No cambiaré mi posición, estoy convencido de que ha habido casos de corrupción muy graves durante esta administración, como la Casa Blanca, el socavón o la Estafa Maestra (...). Basta de intocables, tenemos que acabar con la impunidad”, afirmó.

Anaya exigió al ejecutivo dejar de utilizar a la Procuraduría General de la República (PGR) en el proceso electoral. “Que sea el pueblo de México quien decida a su próximo presidente”, comentó.

Además, se comprometió con el sector empresarial a fomentar una competencia económica justa mediante el combate a la informalidad y una reducción de los trámites y regulaciones.

“Creo en la competencia económica leal, y por eso creo que es tarea fundamental del estado combatir el contrabando, la piratería, y abatir la informalidad. No es justo que uno venda productos y pague impuestos, y compita con el que está afuera de la tienda y no paga impuestos”, expresó.

“También necesitamos simplificar la regulación, que además de ser sencilla sea transparente y del todo homogénea”, complementó Anaya.

El representante de la coalición encabezada por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, se comprometió a garantizar el estado de derecho y atacar la impunidad, para así generar crecimiento económico en el país.