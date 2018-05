Cinco momentos del #DebateJalisco

3 Dicen que no puedo ser gobernadora porque soy mujer: Martha Rosa Araiza

La candidata de Nueva Alianza (Panal) Martha Rosa Araiza Soltero señaló en su discurso que ella apoya "todo lo que se hace en Jalisco" e indicó que su vestido fue hecho por manos de un jalisciense.

"Segura estoy que mis compañeros han de haber comprado todos sus trajes en alguna buena tienda", expresó Araiza Soltero.

También señaló que "dicen que no puede ser gobernadora porque soy mujer, dicen que no puedo ser gobernadora porque no tengo experiencia, si eso significa robar y ser corrupta no, no la tengo".

La candidata atacó a Enrique Alfaro refiriéndose que no se equivocara al mencionar que Carlos Lomelí y Andrés Manuel López Obrador eran los que estaban con Elba Esther Gordillo.