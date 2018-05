Choques lamineros pasan factura al erario

Tan sólo el año pasado, las autoridades remitieron por choque al corralón a cinco mil 322 vehículos, de un total de 16 mil 353 accidentes viales, porque los conductores no tenían seguro de daños a terceros, sus documentos en regla o no llegaron a un acuerdo entre los involucrados. Los percances más comunes son por alcance cuando un conductor impacta por detrás a otro. Le siguen los ocasionados por cambio de carril. Son los conocidos choques lamineros. En promedio, se trata de 14 vehículos al día que terminan por esa causa en los depósitos del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS).

Aunque el ciudadano debe pagar el costo por día en el corralón, el Instituto asume el mantenimiento de los espacios, personal de vigilancia y renta, entre otros servicios básicos. Por ejemplo, el depósito más pequeño tiene un costo mensual de 700 mil pesos. “Esos vehículos me ocupan un lugar y para nosotros ese lugar es dinero… al Estado nos cuesta tener tu carro ahí”, indica Adolfo Chávez Manzo, director de Procuración de Fondos y Captación de Donativos del IJAS.

A estos gastos se suma el costo de la justicia cuando los particulares no llegan a un acuerdo, “si un caso llega a sentencia ya costó 14 mil pesos la investigación y otros 18 mil por el proceso penal”, refiere el investigador Guillermo Zepeda Lecuona, quien destaca que 3.5% de las sentencias penales dictadas el año pasado en Jalisco fueron por el delito de daño en la propiedad, principalmente por accidentes de tránsito.

El problema es que la mayoría de los autos no tiene seguro, por lo que especialistas llaman a cumplir con la obligación para reducir los costos al erario. “Todos los autos deben contar con un seguro de daños a terceros, lo que nos llevaría a que en las calles, cuando no exista una situación grave, podrían tener acuerdos debido al nuevo sistema de justicia penal, porque podría haber una conciliación, un pago de daños en la calle”, destaca José Luis Quiroz, director jurídico de la Semov.

Para Carlos Jiménez, titular de Automóviles de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Amis), la falta de cumplimiento de la norma que obliga a todos los conductores a tener un seguro está generando un gasto al Estado, “si todos los automovilistas tuvieran su seguro lograríamos despresurizar las cargas administrativas de los jueces cívicos y mejorar la movilidad para no obstruir las avenidas”. Por eso recomienda fortalecer los mecanismos de supervisión que aseguren el cumplimiento de tener un seguro.

Adolfo Chávez Manzo añade que para disminuir el número de autos que terminan en el corralón, los ciudadanos deben tener un seguro y sus documentos en regla, pues la mayoría de los vehículos que terminan en sus depósitos no están asegurados.

La ley exige que los vehículos cuenten, por lo menos, con una póliza contra daños a terceros. EL INFORMADOR/Archivo

Multas contra automovilistas sin seguro se duplican en la ciudad

En los últimos dos años, las sanciones aplicadas a conductores que carecen de una póliza de daños a terceros se duplicaron, al pasar de dos mil 557 en 2016 a cinco mil 53 infracciones el año pasado, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad.

Carlos Enrique Alvarado Ron, director de Cultura Vial, asegura que más allá de las afectaciones al tránsito cuando ocurre un accidente, “la situación jurídica se complica más por no contar con el respaldo de una aseguradora, por eso promovemos que todos estén asegurados por las cuestiones jurídicas y la protección de los terceros ante cualquier accidente”.

Además del creciente parque vehicular, al que se suman cada día 300 automóviles que circulan por las calles de la ciudad, el aumento de las infracciones se debe a que las autoridades de tránsito han reforzado los operativos de inspección y vigilancia.

La Ley de Movilidad establece la obligatoriedad de que los vehículos cuenten con un seguro, por lo menos contra daños a terceros; no obstante, siete de cada 10 unidades en el padrón incumplen con este requerimiento; es decir, sólo 952 mil, de un padrón de tres millones 256 mil.

En este escenario, las aseguradoras lanzan un llamado al Gobierno del Estado para que aseguren el cumplimiento de la norma, con el fin de aumentar el parque vehicular asegurado, a lo que la Secretaría de Movilidad responde que se encuentran discutiendo con el sector una propuesta para desarrollar una póliza más económica.

El problema es que, en caso de accidente, el deslinde de la responsabilidad puede tomar muchas horas, mientras que cuando están respaldados por una póliza de daños a terceros el índice de solución en el crucero es del 96% de casos, demorando un promedio de una hora.

“Si una persona no tiene el seguro y tiene un choque laminero, lo primero que hace es no reconocer la responsabilidad, y esto genera una controversia, que a su vez generan la falta de la protección, entonces no se mueve hasta que lleguemos a una instancia con una autoridad y podamos deslindar y determinar quién tiene la culpa”, detalla Carlos Jiménez, titular de Automóviles de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Amis).

Hoy, el seguro con cobertura limitada contra daños a terceros cuesta entre 800 y mil 500 pesos, en promedio, lo que a decir del representante de las aseguradoras se trata de una inversión rentable, pues la reparación de un choque laminero oscila entre ocho mil y 15 mil pesos.

Otra de las propuestas que la Semov puso sobre la mesa de discusión con el sector asegurador es la creación de un fideicomiso para las víctimas de accidentes viales, a partir de un porcentaje que destinan por cada póliza que vendan.

Vehículos asegurados en Jalisco Tipo Parque vehicular Vehículos asegurados Porcentaje Automóviles Un millón 901 mil 910 738,680 38.80% Motocicletas 320 mil 634 14 mil 351 4.50% Camiones y camioneta Un millón 034 mil 126 199 mil 075 19.30% Total 3 millones 256 mil 670 952 mil 106 29.20%

Por no tener seguro tras un accidente, el tiempo promedio de los vehículos en los depósitos del IJAS va de dos a tres meses, cuando no hay lesiones graves. EL INFORMADOR/Archivo

A la baja, accidentes viales

En 2013, como parte de un esfuerzo entre el INEGI y la Secretaría de Movilidad, se identificaron los corredores con más percances con el fin de intervenirlos y disminuir la tasa de accidentes. La meta era reducir 35% el número de siniestros viales.

Desde entonces, la cifra de accidentes pasó de 43 mil en 2013 a 16 mil, al cierre del año pasado, según la Dirección de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad (Semov). En 2014 y 2015 la cifra fue de 38 mil y 31 mil, respectivamente.

“Al inicio de la administración, el gobernador Aristóteles Sandoval se comprometió a reducir 35% la accidentalidad, tarea nada sencilla, ya que traíamos un promedio de 50 mil percances por año. Hemos bajado los accidentes a más de 50%”, destaca Carlos Enrique Alvarado Ron, director de Cultura Vial.

La baja obedece a que se han atendido los cinco factores punteros de riesgo recomendados por organismos internacionales: el casco en los motociclistas, el cinturón de seguridad, el manejo con alcohol, rebasar el límite de velocidad permitido y los distractores, como el celular.

Al atender esos puntos, la administración estatal centró su estrategia en los programas de las fotomultas y en el operativo Salvando Vidas, que se realiza aleatoriamente en distintos puntos de la ciudad para detectar la presencia de alcohol o drogas entre conductores. También se llevaron a cabo auditorías para detectar y atender los puntos que registran un alza en la cifra de percances y se intervinieron con infraestructura los cruceros con más accidentes viales, además de semáforos peatonales, topes, pintura y señalamiento, entre otras correcciones.

“La Organización Mundial de la Salud advirtió que, si no se hacía algo, las muertes por accidentes viales superarían las ocasionadas por enfermedades como el cáncer, diabetes o cáncer, por lo que la nueva Ley de Movilidad incluye los cinco factores de riesgo que nos han dado buenos resultados”.

De acuerdo con el Mapa de Siniestralidad, el Periférico es la vialidad más peligrosa de la metrópoli, pues el mayor número de accidentes viales se concentra en esta vía rápida. De los 20 cruceros que registran el mayor número de accidentes, 15 cruzan por Periférico.

Las vialidades con más accidentes que atraviesan ese corredor son: José Parres Arias, López Mateos, Morelos, 8 de Julio, Solidaridad Iberoamericana, Colón, Tabachines, 5 de Mayo, Vallarta, Laureles, Mariano Otero, Acueducto y Alcalde, entre otros. Para el funcionario, el Mapa de Siniestralidad ha servido para detectar e intervenir las zonas más conflictivas.

Accidentes viales en la metrópoli (comparativo enero-abril) Año Siniestros 2013 14 mil 384 2014 12 mil 991 2015 10 mil 807 2016 9 mil 244 2017 4 mil 845 2018 6 mil 735

Avanza operativo especial contra choques lamineros

Con el objetivo de atender y agilizar los procesos de los choques conocidos como lamineros, es decir, aquellos en donde no hay grandes daños ni personas lesionadas, la Secretaría de Movilidad lanzó el Operativo Especial de Peritos Itinerantes en seis puntos de la ciudad.

Desde enero pasado, arrancó el programa con 50 peritos itinerantes y elementos de la Policía Vial que arriban al lugar del percance. Si no hay lesionados ni personas fallecidas, proceden con la realización del croquis del lugar, verifican la documentación de los conductores y de los vehículos para facilitar que se orillen a un lugar donde no entorpezcan la circulación.

Desde entonces se han atendido 867 accidentes en puntos de alta siniestralidad, como Vallarta y Aviación, con 213 percances; La Minerva, 150; Patria y Acueducto, 149; Colón, 140, y Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia El Álamo, 139.

José Luis Quiroz González, director jurídico de la Semov, acentúa que el operativo ha tenido buenos resultados, “se tomó la decisión de mandar a estos puntos autos híbridos para que los peritos atendieran los accidentes que no presentaran daños mayores y desalojaran la vialidad en ese momento”.

El objetivo es evitar los atorones viales y minimizar la reducción de emisiones contaminantes al retirar los autos del lugar del percance, además de reducir los riesgos a los que se exponen los conductores que participaron en el siniestro.

“Los conductores pueden esperar a que llegue la aseguradora y que el ajustador haga la verificación de datos que hizo el perito. Ahí mismo, la aseguradora puede determinar”.

Actualmente, son seis los vehículos híbridos equipados con equipo de alcoholimetría que se establecen en los puntos mencionados, con una tripulación de un perito itinerante y una policía vial.

La meta es capacitar a más peritos itinerantes y agentes viales para expandir a otras zonas el operativo, con el objetivo de mejorar la circulación en las vialidades de la ciudad y brindar atención inmediata a las zonas con alta siniestralidad.

Carlos Enrique Alvarado Ron, director de Cultura Vial, explica que la mayoría de los choques son lamineros y provoca un conflicto vial en lo que llegan las aseguradoras al lugar del percance, por lo que la Semov lanzó este año los operativos con peritos itinerantes para que puedan atender a la brevedad este tipo de percance.

Los choques por alcance y por cambio de carril son los más comunes. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

“Apostar por la mediación”

Guillermo Zepeda Lecuona (investigador)

Para el especialista en procuración de justicia, Guillermo Zepeda Lecuona, Jalisco debe seguir el ejemplo de ciudades como Saltillo y Hermosillo, que han establecido centros de mediación para deslindar la responsabilidad cuando ocurre un percance vial, por lo que sugiere emprender una reingeniería de procesos para resolver este tipo de siniestros por la vía de la justicia alternativa.

“En esas ciudades tienen centros de mediación en el lugar de denuncia de los accidentes. Como las personas tienen que estar en libertad cuando negocian, se les invita a que pasen a mediar su asunto y a veces en tres horas salen con un acuerdo reparatorio y ni siquiera tienen que ir al corralón sus vehículos”.

Recuerda que en Jalisco hasta 3.5% de las sentencias penales dictadas el año pasado fueron por el delito de daño en la propiedad, principalmente por accidentes de tránsito, “se criminalizan los delitos de tránsito y los tiempos de espera para recoger los vehículos son un costo muy alto”.

En este contexto, la reingeniería de procesos que sugiere conlleva menores afectaciones a la circulación vial, al mismo tiempo que el sistema penal se concentra en otro tipo de asuntos que no pueden ser resueltos por la vía alternativa, pues el costo por resolver una investigación y un proceso penal asciende a 14 mil y 18 mil pesos, respectivamente.

En contraste, en Entidades como San Luis Potosí y Coahuila, el costo por resolver un asunto a través de la justicia alternativa asciende a mil 566 pesos, “es más barato y accesible para las partes que destinan poco tiempo en resolver un conflicto y una forma más inteligente de hacer uso de los recursos”.

Para llevar a cabo la reingeniería de procesos en Jalisco, recomienda intervenir el modelo de gestión en la atención de accidentes viales. Por ejemplo, si la autoridad es notificada del percance, en el caso de un accidente que no genera lesiones graves o alcohol, el asunto debe turnarse de inmediato al centro de mediación de la Fiscalía para evitar que llegue a manos del Ministerio Público.

Mientras que en otras Entidades siete de cada 10 percances se resuelven en el lugar de los hechos, el problema en Jalisco, a decir de Zepeda, es que la justicia alternativa no funciona, pues un gran porcentaje de vehículos terminan en el corralón y se tiene que abrir una investigación criminal.

