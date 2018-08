Chivas no hace pesar su estadio

El estadio del Guadalajara no ha logrado ser la “Fortaleza Rojiblanca” que el club presume en sus redes sociales.

Inmersos en una crisis de resultados en casa a partir de que se coronaron en el Clausura 2017, el Rebaño puso durante este lapso de su historia unos números en rojo, que son fiel reflejo de la historia reciente del club.

A partir de la inauguración del estadio rojiblanco el 30 de julio de 2010, y sólo contando partidos de Liga o Liguilla, las Chivas acumulan en casa 48 victorias, por 50 empates y 50 derrotas en 148 encuentros.

Con 32% de victorias en su estadio de por vida, Guadalajara tiene algunas cifras macabras en su cancha, que se hacen más evidentes en la actual crisis.



Apertura 2010 Clausura 2011 Apertura 2011 Clausura 2012 Técnico: José Luis Real Técnico: José Luis Real Técnicos: José Luis Real/ Fernando Quirarte Técnicos: Fernando Quirarte/ Ignacio Ambriz/ Alberto Coyote 2 ganados 5 ganados 4 ganados 3 ganados 4 empatados 3 empatados 3 empatados 1 empatado 2 perdidos 2 perdidos 2 perdidos 5 perdidos No clasificó Eliminado en Semifinales Eliminados en Cuartos de Final No clasificó Apertura 2012 Clausura 2013 Apertura 2013 Clausura 2014 Técnico: John van’t Schip Técnico: Benjamín Galindo Técnicos: Benjamín Galindo y Juan Carlos Ortega Técnico: José Luis Real/ Ricardo La Volpe 2 ganados 2 ganados 2 ganados 3 ganados 4 empatados 3 empatados 3 empatados 2 empatados 4 perdidos 3 perdidos 4 perdidos 3 perdidos Eliminado en Cuartos de Final No clasificó No clasificó No clasificó Apertura 2014 Clausura 2015 Apertura 2015 Clausura 2016 Técnicos: Carlos Bustos/ Ramón Morales/ José Manuel de la Torre Técnico: José Manuel de la Torre Técnicos: José Manuel de la Torre/ Matías Almeyda Técnico: Matías Almeyda 1 ganado 5 ganados 4 ganados 3 ganados 5 empatados 3 empatados 2 empatados 5 empatados 3 perdidos 2 perdidos 2 perdidos 2 perdidos No clasificó Eliminado en Semifinales No clasificó Eliminado en Cuartos de Final Apertura 2016 Clausura 2017 Apertura 2017 Clausura 2018 Técnico: Matías Almeyda Técnico: Matías Almeyda Técnico: Matías Almeyda Técnico: Matías Almeyda 4 ganados 7 ganados 1 ganado 0 ganados 3 empatados 2 empatados 4 empatados 3 empatados 3 perdidos 2 perdidos 4 perdidos 5 perdidos Eliminado en Cuartos de Final Campeón No clasificó No clasificó Apertura 2018 Técnico: José Cardozo 0 ganados 0 empatados 2 perdidos

Cuatro victorias consecutivas es la mejor marca que acumula Chivas en el Estadio Akron. EL INFORMADOR/Archivo

En blanco, 49 veces

Uno de los grandes problemas de Chivas en su casa es que no hace goles. En 49 de 148 partidos disputados en su estadio desde que fuera inaugurado, el Rebaño no marcó. Perdió 30 partidos así, pero aburrió en otros 19 con espantosos 0-0. Uno de cada tres partidos el Guadalajara no anota en el Akron.

Otro Azteca

El Clásico Nacional se volvió una experiencia dolorosa para Chivas en su nueva casa. Contra América, el Rebaño tiene cuatro derrotas por apenas dos victorias y otro par de empates. Se incluye un doloroso 4-0 en el Clausura 2014 y que le costó el trabajo a José Luis Real.

Historias de terror

Cuando se creía que Chivas había tocado fondo en casa en el Clausura 2014, donde bajo el mando de Carlos Bustos y Ramón Morales sólo ganaron un juego, Matías Almeyda también dejó historia de la negativa en el club. En el Apertura 2017 sólo ganó un juego, pero a la siguiente campaña quebró la marca al no registrar una sola victoria en el Clausura 2018.

Invictos

Matías Almeyda también ostenta la mejor marca del Rebaño en su casa de El Bajío. De la Jornada 5 del Clausura 2017, el torneo del título de Liga, a la Jornada 5 del Apertura 2017 cuando perdieron con Puebla, las Chivas acumularon 11 partidos sin perder en casa, con seis victorias y cinco empates. Antes, José Luis Real había acumulado 10 juegos sin perder entre 2010 y 2011.

Rachas perdedoras

También Matías Almeyda ostenta las peores marcas de Chivas en su casa. Primero, del Apertura 2015 al Clausura 2016 acumuló nueve partidos sin ganar en el Akron; después, en el Apertura 2017 acumuló 7 juegos sin conocer la victoria, sólo para preparar el camino al nuevo récord: 11 juegos, con nueve del argentino y un par de José Cardozo.

Modesta marca

Apenas cuatro victorias consecutivas es la mejor marca que acumula Chivas en el Estadio Akron. La logró Matías Almeyda dos veces; una en el Apertura 2015 cuando hiló tres triunfos y se sumó a uno que había conseguido el “Chepo” de la Torre antes de ser despedido; y otras cuatro victorias en el Clausura 2017, el torneo del título.

Cheque al portador

Cinco derrotas consecutivas es la marca negativa del Guadalajara en su cancha. Pertenece a Benjamín Galindo, quien perdió con el América, Atlante y Querétaro en el cierre del Clausura 2013, y cayó ante Santos y Veracruz en el arranque del Apertura 2013. Después de eso, hay cuatro derrotas consecutivas de Almeyda en el Apertura 2017, y de Almeyda y Cardozo juntos en la transición reciente.