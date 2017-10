Chivas le ha cambiado la vida a Matías Almeyda

El entrenador aseguró que está identificado con el club, tiene el sentido de pertenencia y su afición es grande, a la cual siempre le estará agradecido por todo lo que dan

El técnico del Guadalajara Matías Almeyda, sigue buscando la manera de provocar un cambio en su equipo para mantener vivas las esperanzas de calificar a la Liguilla en busca de refrendar el título, al tiempo que aseguró, en entrevista para Liga MX, todo lo vivido en el redil le ha cambiado la vida de una manera especial, sobre todo la afición, que siempre lo arropa tanto dentro como fuera de la cancha y eso no tiene como pagarlo.

El mundo Chiva tiene encantado al “Pelado”, así como a su familia, la cual está feliz de vivir en México, en Guadalajara. Mucho ha tenido que ver la afición con todo esto, ya que el cariño que le muestran es a diario y en todos los lugares que va.

Su llegada al Guadalajara se dio en medio un torbellino de críticas, pero todo ayudó para irse adaptando y hoy en día se siente muy identificado con México en muchos aspectos. MEXSPORT / ARCHIVO

“Soy un agradecido a México, porque aparte de mi trabajo, estoy criando a mis hijas, mi familia me acompaña, están conociendo otra cultura, costumbres, realmente el mismo mexicano nos ha brindado mucho cariño fuera del futbol. A nivel futbolístico no había estado en la Liga, he ido creciendo a la par del tiempo que estoy acá, he ido aprendiendo, he ido compitiendo con otras personas. Lo que más me llama la atención, siento que me voy enriqueciendo culturalmente y mi cabeza se va abriendo cada vez más. Esto me permite disfrutar mi trabajo y le agradezco a Jorge Vergara que me da trabajo”.

Cuando habla de la 12, Almeyda se emociona porque hay muchas cosas que le quedarán para toda la vida, sobre todo el ver como la gran mayoría de un país estaba feliz y que en algo abonó para sus días fueran mejores con este título. El crédito siempre lo comparte con los jugadores, a quienes dice, los tendrá de amigos por siempre.

“El día que no esté más en Chivas, el teléfono sonará para ver cómo están ellos en su vida, lo cual es hermoso y eso quedará por siempre. Nos dejó un sentimiento especial, un sentimiento único porque el tema de salir campeón con Chivas es muy profundo de verdad, pero ahí muchos lo pueden minimizar solamente con nombrar los resultados, pero el tema es social, porque mostrar que los mexicanos pueden lograr todo lo que quieren y si se disponen, lo pueden lograr porque tienen la voluntad, la fuerza y creo que la satisfacción más grande, fue ver que la mitad del país estaba feliz, lo cual es impagable porque le estás dando felicidad por intermedio de un deporte y quedará por siempre en nuestro recuerdo”.

Da gracias a Dios que lo haya puesto en el camino de Chivas, porque ha podido experimentar muchas cosas positivas en este tiempo que está dirigiendo al Rebaño.

“Es muy grande, a lo largo de dos años he sentido el sentido de pertenencia, que ya lo tengo, no soy mexicano, no nací en Chivas, pero si me he enamorado de este club, el día a día me ha hecho que le tenga una pasión especial. De todos los clubes me ha quedado una pasión y de este ya está, saber que hemos quedado con los jugadores en la historia del club, nos da fuerza para seguir creyendo que queremos marcar historia. Dios quiera que lo podamos lograr, pero más que nada agradecidos con la gente, es enorme”.

Cuando se retiró, que vivió momentos difíciles por muchos aspectos, Almeyda jamás imaginó lo que le tenía preparado el destino y acepta, que ni técnico pensaba ser.

“Siempre estuve en contra del futbol, pensé que nunca iba a ser director técnico. A los 35 años, cuando decido regresar al futbol tras cuatro de estar parado, vuelvo a River como veterano, agarré la capitanía, comencé a estudiar, a prepararme, a estar desde un lugar más profundo y descubrí entonces que mi futuro era ser entrenador, pero hasta ese momento ni se me cruzaba por la cabeza”.

Su llegada al Guadalajara se dio en medio un torbellino de críticas, el momento de Chivas no era el mejor en números, pero aseguró que todo ayudó para irse adaptando otras circunstancias y hoy se siente muy identificado con México en muchos aspectos, sobre todo en lo futbolístico, porque le ha tocado un grupo sensacional.

“Me he ido adaptando a otra cultura, que me encanta, me gusta, me siento identificado. El trabajo que hemos hecho con los jugadores que he entrenado es magnífico, pero es por el día a día, no solamente por el resultado final. El tiempo nos da la posibilidad de conocernos cada vez más, como persona, como seres humanos y eso me quedará por siempre”.

No entiende a los que desean irse a Europa

Almeyda señaló que al escuchar a algunos jugadores que quieren irse a Europa, se confunde un poco, ya que ve a la Liga MX entre las mejores del mundo y le extraña que no se valore de alguna manera todo lo que se tiene a la mano.

“La liga MX está dentro de las más fuertes del mundo, atrás de la europea pero mejor que muchos equipos de Europa y escucho a muchos jugadores que quieren ir a Europa y digo ¿Por qué? La Liga es espectacular, bien armada, con muy buenos entrenadores y en su totalidad me gusta muchísimo”.

Le gusta mucho cómo trabaja el jugador mexicano, las ganas que tiene de trascender y lo está demostrando, ya que cada día hay más en el extranjero y eso es para aplaudirse.

“El jugador mexicano tiene una predisposición al trabajo como pocos, le gusta el trabajo, ha ido cambiando su manera profesional de vivir el futbol, hay muchos mexicanos en Europa, entonces el jugador mexicano se está creciendo, mucho. No se debe minimizar, se debe dar fuerza para seguir creciendo y lo que se está haciendo es grande. Hoy hay talentosos mexicanos fuera de su país como nunca en la historia, entonces habla bien de lo que es el futbol mexicano”.

Destacó, que dentro de su carrera futbolística y ya dirigiendo, ha tenido oportunidad de conocer a muchos jugadores y el mexicano, es especial por muchos aspectos.

“El jugador mexicano está trabajado desde fuerzas básicas de una manera espectacular, el jugador mexicano tiene una técnica como pocos en el mundo, he estado en diferentes partes del mundo y he tenido compañeros de muchos países, puedo asegurar que el jugador mexicano está en los primeros lugares a nivel técnico individual”.