Carecen Ayuntamientos de planes anticorrupción

A finales de 2016, cuando aún no terminaban de conformarse los Sistemas Estatales Anticorrupción, sólo 6.8 por ciento de los dos mil 458 gobiernos municipales o delegaciones contaban con un programa para combatir la corrupción, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017.

El Censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revela que 9.6% de los municipios está en proceso de integrar el programa anticorrupción, mientras que en 77.3% no hay un plan y en 6.3% se desconoce su existencia.

En Jalisco, el Ayuntamiento de Guadalajara es la excepción al convertirse en días pasados en el primero en aprobar la creación del Sistema Municipal Anticorrupción. “Guadalajara es el primer municipio en Jalisco en contar con un instrumento de coordinación ciudadana y gubernamental para combatir actos de corrupción”, destaca la regidora María Eugenia Arias Bocanegra.

Aunque tiene como referencia el Sistema Anticorrupción Estatal y Nacional, de acuerdo con la funcionaria, cuenta con particularidades, como el fortalecimiento de la participación social, facultades para definir políticas públicas y acciones en materia anticorrupción, acceso a la información y protección de datos personales, así como emitir recomendaciones.

Para los especialistas, es importante que los Ayuntamientos cuenten con programas anticorrupción para que puedan prevenir la comisión de delitos y atender los señalamientos como los que realizó recientemente el coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso, Salvador Caro, para pedir que se investiguen posibles actos de corrupción en el municipio de Mascota.

De acuerdo con los señalamientos, el Ayuntamiento no ha transparentado las cuentas públicas, además de que se presume corrupción en la Dirección de Obras Públicas, pues no hay ningún ejercicio de comprobación.

Para Jorge Alatorre, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, los Sistemas Municipales deben establecer metas e indicadores de medición, así como plazos de tiempo y áreas estratégicas de investigación, “con esto evitas que la corrupción se vuelva una herramienta de la retórica política, y lo traduces en un programa que tiene que estarse evaluando”.

Explica que una de las metas del Comité es permear la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción en el mayor número de municipios a través de alianzas de colaboración que permitan aprovechar las fortalezas de las estructuras municipales.

Sin embargo, la reforma que da vida a los Sistemas Estatales no obliga a los Ayuntamientos a crear sus propias estructuras, por lo que no amerita sanción alguna contra los municipios que no tengan un sistema local.

“Aunque a través del sistema de denuncia electrónica se podrán ingresar denuncias contra desfalcos, el que no tengas un sistema municipal complejiza más la participación de la gente porque no encuentran un lugar donde canalizar sus denuncias”.

En el primer semestre del año se lanzará una red virtual para capacitar a servidores públicos en combate a la corrupción. EL INFORMADOR/Archivo

Retroceso

En febrero pasado, organizaciones internacionales de transparencia señalaron que México retrocedió varios lugares en el Índice de Percepción de Corrupción 2017, ubicándose en el puesto 135 de 180 países, cuando el año anterior figuró en el lugar 123 de 176.

Sancionan a 359 burócratas en Jalisco

En 2016, las administraciones públicas municipales impusieron un total de nueve mil 809 sanciones, que derivaron en siete mil 346 funcionarios públicos castigados en el país, de los cuales 359 corresponden a burócratas que laboran en los Ayuntamientos de Jalisco (es tercer lugar nacional).

En el primer lugar nacional aparece el Estado de México, con dos mil 987 funcionarios sancionados, seguido por la Ciudad de México, con 531. Mientras que en los últimos lugares figuran los municipios de Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca, Durango, Tlaxcala, Aguascalientes, Zacatecas y Chihuahua, con menos sanciones aplicadas.

Los castigos son escasos porque de dos mil 468 administraciones municipales, menos de la mitad realiza auditorías y cuenta con esquemas de sanción a servidores públicos. Sólo 618 ha desarrollado esquemas de investigación de servidores públicos, de acuerdo con el Inegi.

En Jalisco, por ejemplo, 64 Ayuntamientos realizaron auditorías en el año que se realizó la medición, 61 contó con esquemas de sanción a servidores públicos y sólo 38 implementó mecanismos de investigación de funcionarios.

Por su parte, la Contraloría Social de Jalisco ha inhabilitado a 367 funcionarios públicos por actos que van desde no observar buena conducta, no presentar su situación patrimonial, incumplir con la máxima diligencia el servicio encomendado y hasta por haber desviado recursos, en lo que va de la administración.

En tanto, el Congreso del Estado ha archivado la mayoría de las denuncias de juicio político, aunque la semana pasada avaló la inhabilitación por nueve años al ex presidente del Poder Judicial en Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, por haber ocultado sus antecedentes penales, por mentir para obtener el nombramiento de magistrado, extralimitarse al concesionar el estacionamiento de Ciudad Judicial, incurrir en actos viciados que afectaron el Poder Judicial y abusar de su autoridad al solicitar al ex comisario de Guadalajara, la liberación de dos detenidos.

Sueldo de la mitad de los policías no rebasa los 10 mil

Poco más de la mitad de los 12 mil policías municipales que hay en el Estado percibía en 2016 sueldos que no rebasaban los 10 mil pesos . El 8% ganaba menos de cinco mil pesos y el 49%, de cinco a 10 mil pesos.

En el censo, las autoridades municipales reportaron que sólo el 22% tenía percepciones de entre 10 mil a 15 mil pesos, el 14% entre 15 y 20 mil pesos y el 7%, más de 20 mil pesos.

La percepción salarial de los elementos de Jalisco se encontraba muy alejada de lo que ganaban, por ejemplo, elementos de Baja California, donde el 51% tenía salarios de entre 15 y 20 mil pesos. Los casos más críticos se presentaban en Yucatán, donde una tercera parte de los uniformados percibía ingresos de hasta cinco mil pesos, “en Oaxaca 33% del personal no recibía remuneración”.

En Jalisco, los policías de Zapopan son quienes tienen los mejores ingresos con un sueldo mensual de alrededor de 17 mil pesos, el cual se incrementará en alrededor de mil pesos en el mes de abril.

A pesar de que, a partir de este año, se contemplaba homologar el sueldo del resto de los policías metropolitanos, sólo Guadalajara estuvo en condiciones de hacer frente al compromiso con los recursos aportados por el Gobierno estatal. El resto, no cuenta con los recursos, debido a que la aportación estatal no contempla las prestaciones.

El coordinador de la Agencia Metropolitana de Seguridad, Marco Valerio, comenta que se requiere menos del .2 por ciento del presupuesto anual estatal para la homologación de los elementos de la metrópoli, donde radica el 65% de la población.

“Encontramos municipios en el área metropolitana que cuentan con apenas 30 elementos, donde ganan al menos cinco mil pesos y el comisario gana 12 mil. En un área metropolitana, la segunda más importante del país, esto no puede existir”.

En el censo del Inegi se reporta también que de los 175 mil 762 elementos municipales que trabajaron en 2016 en funciones de seguridad pública en todo el país, el 14.5% correspondía a los municipios del Estado de México. Jalisco se quedó en la tercera posición con 7.3%, después del Estado de México y Oaxaca.

Arrastran rezago en capacitación de agentes

El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio entró en vigor en 2016, pero en Jalisco sólo cuatro mil 810 policías municipales habían recibido capacitación sobre la implementación de éste al cierre de ese año.

Los municipios reportaron que contaban con 12 mil 866 elementos en funciones de seguridad pública, de los cuales, en el censo del Inegi se precisa que más de nueve mil estaban obligados a recibir capacitaciones en el Instituto de Formación y Profesionalización.

De éstos, cuatro mil 490 fueron capacitados en preservación del lugar de los hechos o el hallazgo; cuatro mil 595 en intervención del lugar de los hechos o el hallazgo y manejo de evidencias, elementos o datos; siete mil 807 como primer respondiente y cinco mil 384 del informe policial homologado, entre otros.

El coordinador de la Agencia Metropolitana de Seguridad subraya que se requiere fortalecer al policía como una institución que cambió drásticamente desde que entró en vigor el Nuevo Sistema, “el perfil del policía ya no es el que antes se necesitaba. Hoy se necesita un perfil mucho más técnico, que conozca más de circunstancias jurídicas, que conozca más sobre cómo fundar y motivar sus informes policiales homologados”.

Antes de que entrara en vigor el nuevo sistema, recuerda, la función de los policías era patrullar o llevar a cabo acciones de prevención; sin embargo, ahora forman parte fundamental de éste porque es con ellos donde se genera el 90% de los informes policiales homologados, “y si no estaban capacitados formalmente, si la implementación del Sistema de Justicia Penal no fue el correcto, empezamos a tener esas deficiencias”.

La homologación de salarios a los policías metropolitanos se sugirió como una medida para aumentar su eficacia y desalentar la corrupción. EL INFORMADOR/Archivo

NUMERALIA

Corporaciones

12 mil 886 policías municipales en Jalisco.

9 mil 44 policías obligados a recibir capacitación.

8 mil 637 agentes recibieron algún tipo de capacitación: 3,098 en materia de derechos humanos y garantías individuales; 4,810 en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como 4,490 en preservación del lugar de los hechos o el hallazgo, 4,595 en intervención del lugar de los hechos o el hallazgo y manejo de evidencias, elementos o datos. Otros 4,323 en cadena a custodios, 3,347 en entrevista a testigos, 2,599 en uso legítimo de la fuerza, 7,807 como primer respondiente, entre otros.

Justicia municipal

78 mil 254 procedimientos administrativos iniciados por los jueces cívicos u oficiales calificadores en Jalisco.

95.8% tuvo su origen desde la policías municipales.

84 mil 246 infracciones en Jalisco.

GUÍA

Evaluaciones de control y confianza

• De los más de 12 mil elementos destinados a funciones de seguridad pública, siete mil 472 estaban obligados a realizar los exámenes en 2016: 6,365 fueron evaluados y sólo 5,262 aprobaron.

• Del total, 49.5% presentó la evaluación en 2016. En 2014 los evaluados representaron el 47.1% y en 2012, el 69.1% (año en el que se evaluó al mayor número de personal de seguridad pública).

Sólo 66 municipios reportan tratamiento de aguas residuales

En el módulo de Agua Potable y Saneamiento del censo del Inegi, sólo 66 municipios y delegaciones reportaron contar con servicios de tratamiento de aguas residuales; sin embargo, en los últimos años en Jalisco han dejado de operar más de la mitad de las plantas de tratamiento ubicadas en alrededor de 30 municipios.

De acuerdo a datos de la Comisión Estatal del Agua (CEA), en el Estado se cuenta con 276 plantas de aguas residuales, de las cuales, 74 están fuera de operación y 66 fueron dadas de baja. Además, el año pasado no se cumplió con la meta que se tenía para el saneamiento del agua.

En la Cuenca del Río Santiago, 2017 concluyó con nueve mil 388 litros por segundo de agua tratada, pese a que se proyectaba cerrar con nueve mil 650, “no se llegó a la meta, debido a que algunas plantas de tratamiento de aguas residuales, no aportaron el caudal esperado”.

Incluso, la megaplanta de El Ahogado que se construyó para solucionar el problema de contaminación de este río, se encuentra rebasada. De acuerdo con datos de la CEA, ésta tiene capacidad para sanear dos mil 250 litros por segundo, pero se brinda tratamiento a dos mil 352.

En otro de los componentes de este módulo, en el censo se reporta que todos los municipios cuentan con el servicio de agua potable de la red pública, así como alcantarillado.

Sin embargo, de acuerdo a la plataforma del Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE), aún hay pendientes. El 95.28% de la población de todo el Estado cuenta con este servicio en su vivienda y en lo que va de la administración se ha avanzado poco más de uno por ciento (en 2013 era del 94.18%).

Reportan avances en planeación urbana

Mientras 119 municipios de Jalisco reportaron en el censo del Inegi que realizaban actividades de planeación urbana, ejecución del desarrollo urbano y de ordenamiento territorial, el consultor técnico urbano, Carlos Romero Sánchez, comenta que el dato está alejado de la realidad que se vive en Jalisco.

El año pasado, su consultoría brindó capacitaciones a los 125 municipios en esta materia, a solicitud de la Secretaría General de Gobierno, y pudieron observar los rezagos que tienen los Ayuntamientos.

De acuerdo con las estadísticas contempladas en el módulo de Planeación y Gestión Territorial, 23 municipios dijeron tener acciones aplicadas para fomentar el crecimiento urbano mediante la estrategia de ciudad compacta. De éstos, 11 dijeron incentivar el uso del suelo intraurbano mediante el aprovechamiento de predios baldíos o subutilizados; otro tres, el reciclamiento de edificios y lotes en situación de deterioro.

Con relación a la rehabilitación y mejoramiento para la dotación y ubicación de áreas verdes y equipamientos, ocho municipios reportaron avances; siete dijeron promover la adopción de los perímetros de contención urbana, como base para la delimitación del crecimiento deseable de las ciudades; siete más reportaron que trabajan en crear, ampliar o consolidar la red peatonal, la red ciclista y transporte público masivo; y otros siete, contemplan la inclusión de vivienda vertical en los nuevos desarrollos.

En este último componente, el académico de la UNIVA aclara que a pesar de que la cifra es muy baja, a su vez es muy optimista, porque sólo Guadalajara cuenta con políticas de inclusión de vivienda vertical y, medianamente, Zapopan y Puerto Vallarta.

Reservas territoriales

De los 119 municipios que reportaron actividades de planeación urbana, entre otros, 54 contestaron que cuentan con áreas planeadas como reservas territoriales; otros 36 dicen que tienen registro o relación de reservas territoriales; 30 cuentan con potencial para desarrollos habitacionales, 12 con industrial y nueve para desarrollos turísticos.

A su vez, se reportan 70 municipios con asentamientos irregulares, 49 con asentamientos en zonas de riesgo, 58 dijeron tener atlas municipal de riesgo y 39 tener programas federales o estatales para financiar el desarrollo urbano.

Carlos Romero Sánchez, consultor técnico urbano, aclara que se requiere conocer la metodología y el detalle de los resultados de este censo; sin embargo, agrega que a pesar de que en Jalisco no se observan ese tipo de avances, se debe reconocer que sí se encuentra mejor que otros estados. “No estamos tan mal, pero tenemos una enorme deuda, un enorme retraso en el diseño institucional municipal. De los 125 municipios, apenas seis o siete tienen un diseño más o menos adecuado que permite simplemente que haya criterios claros, diferenciados del ordenamiento ecológico territorial, la planeación urbana y obras públicas”.

El Estado, entre los mayores generadores de basura

Un jalisciense produce hasta 949 gramos de basura en promedio cada día. EL INFORMADOR/Archivo

Aunque al inicio de la administración se anunció una agenda verde para reducir las emisiones contaminantes, los municipios de Jalisco aparecen en el top 10 de Entidades que más residuos sólidos generan.

Mientras un habitante de Oaxaca genera diariamente 494 gramos de basura, un jalisciense produce hasta 949 gramos en promedio cada día, lo que ubica a la Entidad entre las que más desechos genera, junto con Quintana Roo, Ciudad de México, Nayarit, Baja California Sur, Colima, Sinaloa, Michoacán y Chihuahua.

En los últimos años, la generación de residuos se ha incrementado por diversos factores: aumento de población, productos con gran cantidad de embalaje, menor cultura ambiental y falta de tecnología y conocimiento de la sociedad para el aprovechamiento y revaloración de los residuos.

A esto se suma que han pasado nueve años desde que se aprobó la Norma Ambiental Estatal de Separación de Residuos Sólidos Urbanos, y aunque algunos Ayuntamientos hicieron el intento por cumplirla, actualmente no se aplica en la mayoría de las administraciones municipales.

La norma implica la técnica precisa de cómo llevar a cabo la separación de residuos desde el origen (hogares) y es obligatoria tanto para las empresas como para las instancias sujetas al cumplimiento de la Ley de Gestión Integral de Residuos del Estado de Jalisco, además de todos los municipios.

Luego de modificar la concesión de Caabsa Eagle para la recolección, traslado y manejo de residuos sólidos, Guadalajara es de los pocos Ayuntamientos que logró reducir la generación de basura, al pasar de 1.24 a 1.15 kilos por habitante por día. De acuerdo con el Ayuntamiento, el nuevo modelo significa una reducción neta de 131.4 toneladas diarias.

Otro ejemplo exitoso es el municipio de Tlajomulco, que inició la separación de basura en el Centro Municipal de Composteo, a mediados del año pasado, como parte de un programa piloto con la recolección de la basura separada en los inmuebles del corredor de López Mateos.

La composta que se produzca, que se espera que llegue a unas 10 mil toneladas anuales, se regalará para abono en los campos de cultivo en el municipio. Actualmente ya entregan composta a 84 agricultores.

Otro reto para resolver es el tratamiento de la basura, pues sólo 62 municipios en el país la envían a plantas de tratamiento residuales. En el caso de Jalisco, por ejemplo, de 125 municipios solamente 11 envían sus desechos a este tipo de establecimientos.

Pese a que sólo una minoría de los ayuntamientos envía sus residuos a las platas de tratamiento, Jalisco es la segunda Entidad con el mayor número de municipios que sigue este procedimiento, después de la Ciudad de México, con 16 delegaciones que han implementado esta práctica, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017.

