Aumenta turismo en el Estado pese a la inseguridad

En Jalisco los indicadores de inseguridad están en aumento. Aunque esto afecta la imagen, el sector turístico se mantiene en crecimiento, remarca el secretario de Turismo, Enrique Ramos Flores.

En 2013 se recibieron 23.8 millones de turistas en el Estado, mientras el año pasado cerraron con 26.6 millones. Y de enero a julio de 2018 suman 15.5 millones de visitantes.

Esto ha provocado una mejora en la derrama turística, la cual pasó de 34 mil 641 millones de pesos en 2013 a 41 mil 260 millones en 2017. Y este año se espera otro récord.

En materia de empleos generados por el sector, el secretario informa que en el primer año del sexenio cerraron con 106 mil 431, pero la buena noticia es que, en los primeros siete meses de este año, ya se superaron los 130 mil 493. Esto obedece al crecimiento en materia de inversión pública y privada.

Por otra parte, Enrique Ramos recuerda que es necesario que se implementen protocolos de seguridad para que Jalisco no se vea afectado por el aumento de los delitos y la violencia (en 2013 se registraron 101 mil 974 averiguaciones previas; en 2017, 117 mil 554), como ocurrió en Puerto Vallarta tras los bloqueos en 2015.

Precisa que se reunieron con navieras para no perder el arribo de cruceros, “los convencimos, sólo hubo la cancelación de uno... sigue creciendo el flujo”.

En el sexenio se incrementó la oferta hotelera y la operación de más restaurantes en Jalisco. EL INFORMADOR/Archivo

Duplican inversión privada en turismo

En lo que va de la administración, la inversión privada en hoteles y restaurantes en Jalisco se ha elevado de manera importante. Mientras en todo el sexenio anterior fue de mil 473 millones de dólares, en la presente administración de Aristóteles Sandoval (al corte de junio de este año) suman dos mil 760 millones de dólares. La proyección es duplicar la cifra del sexenio anterior.

El secretario de Turismo, Enrique Ramos Flores, informa que, a julio de este año, la oferta hotelera alcanzó las 73 mil 384 habitaciones. La Zona Metropolitana de Guadalajara aportó cuatro mil 687 nuevas habitaciones, lo que representa un 21% más que en 2012. “Y mencionar que están en proceso de construcción mil 900 habitaciones más”.

Por su parte, Puerto Vallarta creció con alrededor de dos mil habitaciones, Costalegre en tres mil 280 habitaciones y la Ribera de Chapala, en dos mil 035 habitaciones.

“A pesar de los incrementos en la oferta, estamos hablando de varios miles de habitaciones… la ocupación hotelera lejos de bajar, porque hay más hoteles, subió”.

Al cierre de 2013 se tenía una ocupación hotelera de 49.94%, y para este año se alcanzó un 59.66 por ciento. “Esto habla mucho de que Jalisco está generando el interés de inversionistas no solamente locales sino nacionales y del extranjero, como un destino que va en franco crecimiento en términos de afluencia, y que da como resultado el que vengan las inversiones en hoteles, en restaurantes. De acuerdo con la Canirac, (tan sólo) en la Zona Metropolitana de Guadalajara hay más de 17 mil restaurantes operando”.

Apunta que, guardando las proporciones, se tiene la misma cantidad de restaurantes que París, “hay niveles, lo entendemos, pero esto habla que si bien es cierto que los tapatíos estamos consumiendo más en restaurantes, también que la afluencia creciente de turistas ha buscado el probar nuestra gastronomía y está generando crecimiento de empleo y la inversión de nuevos establecimientos”.

Por otra parte, en términos de conectividad aérea, durante 2013 se tuvieron cinco millones 362 mil 973 pasajeros saliendo de los dos aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, mientras que al cierre de 2017 se cerró con ocho millones 619 mil pasajeros. “De enero a agosto de este año se tienen registrados seis millones 445 mil”.

El secretario puntualiza que actualmente son 14 las aerolíneas que vuelan a Guadalajara, tanto nacionales como internacionales, y 21 a Puerto Vallarta. “Se conectó por primera vez en este periodo a Puerto Vallarta con Europa, a través de vuelos directos a Gran Bretaña, Manchester y Londres, y con Helsinki”.

Costalegre es clave para Jalisco

Debido a que Puerto Vallarta ya agotó sus reservas de terreno de playa para provocar nuevas inversiones en hoteles, la Secretaría de Turismo de Jalisco considera que se debe detonar el turismo de la Costalegre. Esto, para ampliar la oferta turística del Estado y evitar que Nayarit se lleve las inversiones, como sucede actualmente. “Ya no hay superficie (en Puerto Vallarta), y de ahí que el Estado de Nayarit esté capitalizando esa inercia de crecimiento que observó en los últimos 20 años Puerto Vallarta. En los últimos cinco años, Nayarit se está llevando las inversiones”.

Para lograr que Jalisco capte nuevamente esas inversiones, comenta que es necesario gestionar recursos ante la autoridad federal para que se ejecuten las obras del Libramiento de Vallarta. “Existe un trazo ya, falta el proyecto ejecutivo y una inversión superior a los mil 300 millones para esta obra. Este proyecto hace posible que el aeropuerto de Puerto Vallarta sea utilizado por quienes tienen interés en visitar y conocer Costalegre”.

Actualmente, puede tomar entre 45 minutos y una hora tan sólo atravesar Puerto Vallarta, “lo cual para los turistas que vienen del extranjero, después de un vuelo de ocho-10 horas, llegar y trasladarse dos o tres horas para llegar a Chamela, pues simple y sencillamente es impensable”.

Con esa obra, apuesta, se conectaría a Puerto Vallarta con la Costalegre en alrededor de 45 minutos, “esto lo hace accesible para que sea considerado como una alternativa para Costalegre, para volar del extranjero a Puerto Vallarta y de ahí trasladarse a Costalegre en una hora y media que, de acuerdo con los estándares que marca la Organización Mundial de Turismo, es lo máximo de tiempo que un turista te aguanta para traslados posteriores a vuelos trasatlánticos”.

Si se quiere desarrollar esa zona, es imprescindible que se realice el Libramiento de Puerto Vallarta, debido a que la pista de Chalacatepec en el municipio de Tomatlán es una “cafiaspirina” que no resuelve el problema de conectividad, “y ya están en proceso de construcción importantes hoteles, de marca internacional, que van a requerir la conectividad”.

El funcionario recuerda que hay hoteles que están por abrir sus puertas en el primer semestre de 2019 y otros dos que van a estar listos en el año 2020, por lo que la pista de Chalacatepec sólo se ha contemplado como una alternativa para vuelos de aviones privados, con una capacidad máxima de 60-70 pasajeros, “por lo cual no generan el volumen suficiente que se requiere para desarrollar y detonar una zona como es Costalegre”.

Enfatiza que hay otros proyectos pendientes, como es el de la Carretera Federal 200 (El Tuito-Melaque), que comunica a Barra de Navidad con Puerto Vallarta, “se iniciaron los trabajos, se ejecutó poco más de 40% del proyecto, pero está pendiente el tramo más grande que contempla la ampliación, el balizamiento, la señalética, para hacerla una carretera más segura, más cómoda, más accesible para que viajen las familias”.

A principios de año se reportó que en esta administración se alcanzarían a construir 100 de los 169 kilómetros que contempla el proyecto (sólo se habían concluido 69 kilómetros). Con esto se lograría un mayor flujo de visitantes a la zona de Costalegre.

Los cruceros

Los arribos de cruceros se han duplicado, al pasar de 81 a cerca de 160 en Puerto Vallarta, porque se trabaja conjuntamente con los Estados de Sinaloa y Baja California Sur, destaca el secretario. “Se requiere continuar con esta promoción y no como se venía haciendo en el pasado, en el que Sinaloa promovía Mazatlán y Jalisco promovía Puerto Vallarta. Ahora se promocionan todos puertos como un solo producto, que es la Riviera Mexicana”.

Mientras se continúe con este trabajo conjunto e invirtiendo en promoción, antes de dos años se podrían alcanzar y rebasar los 200 arribos a Puerto Vallarta.

Urge una segunda pista en el aeropuerto tapatío

A pesar de que se tiene un crecimiento en la oferta de asientos de llegada a los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, que superó el 91% en esta administración, sumado a que el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) ha realizado inversiones importantes para las ampliaciones de ambas terminales aéreas, el secretario de Turismo acentúa que queda pendiente lo más importante: la construcción de la segunda pista aérea en Guadalajara.

“Porque ya está a la vuelta de la esquina el que se agote la capacidad del aeropuerto para recibir un mayor flujo, y con este crecimiento que hemos tenido del 91% en la oferta de asientos, estoy hablando de que antes del 2020, el aeropuerto tendrá serios problemas de operación, como los tiene ya desde hace algunos años la Ciudad de México, que provoca retrasos en las operaciones, provoca incomodidades a los pasajeros”.

Subraya que ya van tarde, pues tan sólo la ejecución del proyecto ejecutivo toma entre 18 y 24 meses. Actualmente, las autoridades estatales y federales continúan en diálogo con los integrantes del ejido El Zapote, quienes reclaman una indemnización por los terrenos donde se pretende construir la segunda pista.

“Esto se contempló en una reunión que convocó el gobernador Aristóteles Sandoval a los directivos del GAP, hablaba de la necesidad de trabajar juntos para lograr que se resolviera el tema con los ejidatarios y destrabar recursos para la ejecución de la obra”.

Además, precisa que la próxima administración estatal deberá gestionar recursos con las autoridades para que modernicen las carreteras y se mejore así la accesibilidad a los Pueblos Mágicos y Costalegre.

En 2013 se registraron sólo 81 arribos de cruceros en Puerto Vallarta; sin embargo, se estima que este año cerrarán con 160, con 368 mil pasajeros. EL INFORMADOR/Archivo

Destinan 372 millones para la promoción

El factor determinante para lograr los incrementos que ha tenido el sector turismo durante los últimos cinco años, obedece al plan de promoción regional, explica el titular de la Sectur, Enrique Flores Ramos.

“Tenemos identificado para Guadalajara, Puerto Vallarta y municipios del interior del Estado, que el mercado más importante es la Ciudad de México”.

En lo que va de la administración (2013-2018), la Secretaría ha destinado 372 millones de pesos para promover al Estado tanto a nivel nacional como en el extranjero.

“Realizamos permanentemente a lo largo del año, viajes a las ciudades más importantes del país y también de los Estados Unidos y Canadá”.

Este trabajo se realiza con el apoyo del Consejo de Promoción Turística, el cual los apoya no sólo con la inversión en la promoción sino también a través de sus oficinas en ambos países (Estados Unidos y Canadá).

“Nos ayudan a ser una agenda de la mano con las líneas aéreas con las cuales tenemos vuelos directos”.

El funcionario comenta que también hacen presencia en todas las ferias nacionales que promueve el Consejo de Promoción Turística, y realizan seminarios denominados “Jalisco es México”, que es el eslogan que más “nos ha pegado”.

Esto permite presumir en México y en el extranjero que Jalisco es el Estado más mexicano, “que los íconos por los cuales se conoce a México en el mundo tuvieron su origen en nuestro Estado: el tequila, el mariachi, la charrería, las artesanías… en fin, todo lo cual los mexicanos nos sentimos orgullosos”.

Además, se tiene un programa regional denominado “Jalisco Turismo para Todos”, para que los municipios del interior del Estado con vocación turística, como son Mascota, Talpa y Lagos de Moreno, acudan a Guadalajara a promover sus productos.

En riesgo, recurso federal para los Pueblos Mágicos

Jalisco cuenta actualmente con ocho Pueblos Mágicos, luego de que a principios de mes, se le otorgara el nombramiento al municipio de San Pedro Tlaquepaque. A pesar de que durante los últimos años han recibido presupuesto, el secretario de Turismo declara que, a partir de 2019, podrían dejar de recibir recursos federales.

“El tema de Pueblos Mágicos está ligado forzosamente a los presupuestos de inversión del Gobierno federal. De acuerdo con lo expresado por el secretario federal, Enrique de la Madrid, y en lo que ha platicado con el futuro secretario, no habrá más Pueblos Mágicos en los próximos años”.

En 2013, el Gobierno de la República entregó a Jalisco 65 millones de pesos para cinco Pueblos Mágicos, los cuales se sumaron a otros 65 millones del Estado y recursos de los municipios, para lograr una inversión superior a los 150 millones de pesos para mejoras en infraestructura, imagen visual, accesos y ocultamiento de cables, entre otros

En el 2015 se logró el nombramiento de otros dos pueblos: Talpa y Mascota. En ese año recibieron 80 millones de la Federación para alcanzar una bolsa global de 160 millones de pesos con las aportaciones del Estado.

Sin embargo, para este año recibieron solamente 21 millones de pesos: “El gobernador Aristóteles Sandoval, interesado en el equipamiento e infraestructura de los siete Pueblos Mágicos, autorizó un presupuesto de casi 50 millones de pesos, que sumados a los 21 federales, se invirtieron no solamente en los Pueblos Mágicos, se invirtió en Puerto Vallarta, en municipios que están identificados como municipios con vocación turística”.

Insiste en que, para 2019, ya no habría presupuesto de la Federación, “esto sí es de preocupar. Esto lleva implícito el que el Gobierno del Estado, la Secretaría de Turismo estatal, tendrá que ocuparse de gestionar recursos para que no decaigan los municipios que ya están siendo apoyados desde hace 10 años y, que de esta manera, no sufran menoscabo y que no afecte tanto la cancelación de recursos del Gobierno federal”.

Afirma que ahora tendrán que participar en un programa que se llama Pueblos con Encanto, que es como la “segunda división” de Pueblos Mágicos, “para que tanto los pobladores de los municipios que aspiren a alcanzar la denominación de Pueblo con Encanto se pongan las pilas los prestadores de servicios, procuren mejorar sus establecimientos, que las propias autoridades municipales se comprometan a invertir para embellecer su municipio, que gestionen recursos ante el Gobierno del Estado para prepararse y tratar de que no sufra mayor menoscabo la carencia de recursos federales”.

Si la siguiente administración federal suspende el apoyo para Pueblos Mágicos, las gestiones del Gobierno de Jalisco son claves para obtener recursos (en la foto: Tapalpa). EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

La seguridad es el principal reto

Durante la visita que realizó en días pasados a Jalisco el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid, para participar en la XVI Cumbre de Negocios, reconoció que el turismo de México podría verse afectado por la inseguridad, lo que representa un reto para el Gobierno.

En esto coincidió el próximo titular de la dependencia, Miguel Torruco Marqués, quien también acudió al evento.

De la Madrid remarcó que la violencia es el único tema que, a su juicio, podría afectar al turismo nacional, “es el tema más importante y todos tenemos que trabajar al unísono para que, al menos en las zonas turísticas mexicanas, estén a prueba de cualquier evento de inseguridad”.

El funcionario defendió algunos programas impulsados por el Gobierno federal para atacar el problema, como la instauración de los Modelos de Seguridad para Destinos Turísticos, un convenio entre autoridades federales, estatales y municipales para disminuir los homicidios en zonas de turismo, que ya han adoptado La Paz y Los Cabos, en Baja California Sur.

Pese a la violencia que se vive en el país, el secretario aseguró que el sector se ha consolidado como la tercera fuente neta de divisas en México, luego el sector automotriz y las remesas.

“Este año deberíamos rebasar los 41 millones de visitantes del exterior y calculamos como 240 mil millones de viajes de mexicanos. Aunque se puede mejorar en términos de ingresos de divisas (actualmente éramos el lugar 15 a nivel mundial), es cierto que hace cinco años estábamos en el sitio 22”.

Acentuó que en el caso de Jalisco, el nombramiento de Tequila como Pueblo Mágico ha sido un éxito. Recordó que, hace apenas dos años, los municipios aledaños a Tequila recibían 200 mil visitantes, pero actualmente tienen un flujo de 1.6 millones de turistas.

El próximo secretario de Turismo, Miguel Torruco, respondió que pese a los buenos números del sector, el reto del nuevo Gobierno será estimular el mercado interno y aumentar el gasto de la población mexicana en turismo.

Criticó que el turismo internacional esté concentrado en un 80% en cinco sitios: Cancún, Ciudad del Carmen, Los Cabos, Ciudad de México y Puerto Vallarta.

Además, 72.5% de estos visitantes son estadounidenses y canadienses, por lo que se necesita diversificar la nacionalidad de los visitantes a México.

Sigue: #DebateInformador

¿Cuál es su municipio preferido para vacacionar en la Entidad?

Participa en Twitter en el debate del día @informador