Aprueba Congreso 7 de cada 10 iniciativas de Aristóteles

La mayoría de iniciativas presentadas por el gobernador Aristóteles Sandoval al Congreso del Estado ha tenido buen trato por parte de los diputados, pues de las 75 propuestas planteadas durante los dos años de la actual Legislatura han sido aprobadas 51, lo que representa un 68% de efectividad. Siete de cada 10, en números redondos.

El subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría General de Gobierno, José Luis Leal Campos, afirmó que las iniciativas han sido atendidas no sólo porque se tratan de propuestas del gobernador, sino porque se han empatado con los planteamientos hechos por diputados de todas las fracciones parlamentarias. Destacó que se ha conseguido mantener diálogo con todas las fuerzas políticas en el Congreso para que las reformas solicitadas avancen.

“Si hacemos un análisis objetivo de la dinámica de trabajo entre el Ejecutivo y Legislativo se pueden sacar cosas muy positivas, no solamente en el récord del gobernador en cómo se procesan sus iniciativas, sino en la interacción entre ambos Poderes para sacar mejores leyes”.

Con la discusión del marco jurídico del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, acentuó, se habilitó una manera diferente de revisar las iniciativas incorporando a los representantes de la sociedad civil, académicos y expertos en la mesa de gobernanza que habilitó el Congreso para revisar las reformas.

Reconoció que la negociación política para llegar a los acuerdos es un elemento clave para que las propuestas del Ejecutivo llegaran a buen puerto, pues ningún partido consigue mayoría solo.

Con un Legislativo donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene 13 legisladores, Movimiento Ciudadano (MC) 13, el Partido Acción Nacional (PAN) cinco diputados, el Partido Verde (PV) 3, así como dos perredistas, la diputada de Nueva Alianza y los dos legisladores independientes, mencionó que es indispensable negociar para alcanzar los acuerdos.

Iniciativas del gobernador presentadas durante la actual Legislatura Año Presentadas Aprobadas 2016 32 29 2017 43 22 Total 75 51

Superan temas “espinosos”

José Antonio Elvira de la Torre (académico del Centro Universitario Ciencias Sociales y Humanidades).

La reforma a la Ley de movilidad para regular a las Empresas de Redes de Transporte, los cambios al Código Electoral y de Participación Ciudadana para reducir los recursos a los partidos políticos y las modificaciones para el regreso del esquema de los verificentros, son algunas de las reformas aprobadas por el Congreso durante la actual Legislatura, donde se generó mayor debate con el Gobierno del Estado.

Las reformas al Código Electoral fueron de las modificaciones donde se registró una amplia discusión entre los Poderes Legislativo y Judicial. El tema se alargó hasta el límite de los tiempos legales para que se pudieran aplicar en el proceso electoral 2017-2018.

Tras un largo estira y afloja, la madrugada del primero de junio pasado se avalaron los cambios que, entre otras cosas, modificaron la fórmula para calcular los recursos que reciben los partidos, se incluyó la reducción de un espacio de diputado plurinominal y la eliminación de 13 regidores en municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara y ciudades medias.

La llamada “Ley Uber” para regular a las plataformas digitales que ofrecen servicio de taxi fue vetada por el gobernador en abril de 2016, regresó al Congreso y luego de días de discusión finalmente se aprobó con el consenso de todas las partes, publicándose en el Periódico Oficial del Estado el 12 de mayo.

También fue autorizada la solicitud para extinguir el Organismo Público Descentralizado del Sistema de Transporte de la Zona Metropolitana (Sistecozome), las peticiones para la venta del edificio de Casa Jalisco en Chicago y ampliar el comodato del Estadio Panamericano de Atletismo a los Charros de Jalisco, aunque en los últimos dos casos el Ejecutivo tuvo que modificar sus propuestas originales para obtener el sí del Congreso.

En este periodo se aprobaron la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera, además de la Ley de Protección y Atención a los Migrantes impulsada por el PRI y el diputado independiente Pedro Kumamoto. Esta legislación enfrenta una controversia constitucional promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Suprema Corte.

Otra propuesta del Ejecutivo avalada por el Congreso es el proyecto de asociación público-privada por 30 años, para la construcción y operación del llamado “Parque Educreativo Huentitán”, que incluye una nueva sede para las Fiestas de Octubre.

Entre 2016 y 2017, los diputados aprobaron 51 de las 75 iniciativas enviadas por el gobernador Aristóteles Sandoval. EL INFORMADOR/Archivo

“Lo ideal, Poderes fuertes”

Que los Poderes Legislativo y Ejecutivo puedan acordar e impulsar temas en común no significa que el Congreso esté sometido o entregado, aseveró el maestro José Antonio Elvira de la Torre.

Remarcó que pueden darse los consensos entre ambos Poderes sin que implique que dejen de ser contrapesos institucionales.

Explicó que lo ideal sería tener Poderes fuertes, que cumplan con las tareas que tienen encomendadas con los consensos que sean necesarios, sin que esto involucre merma en su autonomía.

“El Poder Legislativo en México tiene más facultades constitucionales para tener control y contrapeso que el Ejecutivo; sin embargo, es cierto que hemos atestiguado cómo en algunas administraciones estos contrapesos se vuelven un poco borrosos. Necesitamos instituciones fuertes, un Congreso fuerte que cumpla a cabalidad con los contrapesos institucionales que debe tener el Ejecutivo, pero que eso no signifique que no haya voluntad política para concretar acuerdos”.

El politólogo recordó que, históricamente, ha sido complicado lograr el equilibrio entre un Poder Legislativo abierto al acuerdo, pero sin estar sometido al Ejecutivo, así como un Congreso que sea contrapeso, pero sin convertirse en un instrumento de parálisis por la falta de espacios para consensos.

Los tiempos electorales bajarán labor legislativa

La llegada de los tiempos electorales mermará la actividad legislativa, reconocieron coordinadores del PRI, MC y PAN. El priista Hugo Contreras espera que las elecciones no contaminen la relación entre las bancadas. “Los intereses personales o de partidos, eso que se discuta en los terrenos de las campañas. En el Congreso las cosas son de interés general, social”.

El emecista Ismael del Toro sostuvo que no dejará grandes pendientes en el terreno legislativo antes de su inminente solicitud de licencia para buscar otro cargo público. Añadió que previo a dejar la curul espera resolver los temas más importantes. Aunque sí admitió que bajará la actividad legislativa, negó que el Congreso se paralice. “Nos falta la conclusión del Sistema Anticorrupción y la reforma judicial. Creo que, para el periodo del proceso electoral, no habrá en el entorno de la agenda del Congreso temas de mayor importancia… eso no mermará el trabajo que como Legislatura completa ya vamos casi a finalizar”.

Sobre el tema, José Luis Leal Campos, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno, apuntó que durante el periodo electoral, el Congreso no tiene por qué dejar de funcionar. “Eso no quiere decir que no exista una dinámica de ejercicio legislativo. ¿Qué puede pasar si hay un tinte político? Bueno, pues definitivamente cada partido político tendrá determinados intereses, pero ha mejorado la labor entre el Ejecutivo y el Legislativo... no lo veamos con un desgaste futuro”.

El Congreso es ventanilla de trámite, según el PAN

Miguel Ángel Monraz, coordinador del PAN. EL INFORMADOR/Archivo

Para el coordinador de la bancada del PAN, Miguel Ángel Monraz, en algunos casos los grupos parlamentarios del PRI y MC han actuado como facilitadores de las propuestas presentadas por el Gobierno estatal, dejando al Congreso como ventanilla de trámite.

Sostuvo que su grupo parlamentario es el único que se posicionó en contra de iniciativas del gobernador, por ejemplo, los verificentros y contra el esquema financiero para el parque educreativo en la zona de Huentitán.

“Hemos sido muy claros, que no somos ventanilla de trámite. El Congreso debe tener independencia, las iniciativas se deben construir para tener el tiempo necesario para que se puedan debatir y construir de manera pública y abierta”.

Reconoció que han avalado algunas iniciativas del gobernador, porque como oposición buscan ser responsables aprobando aquellos casos en que las consideran positivas.

El panista dijo que el Congreso no puede perder su papel de contrapeso frente al Poder Ejecutivo. “Debe mantener su independencia y una postura abierta de diálogo, pero sin someterse”.

Destaca el PRI los trabajos coordinados

Hugo Contreras, coordinador del PRI. EL INFORMADOR/Archivo

La corresponsabilidad y comunicación son las características que han marcado el trabajo entre el Ejecutivo y Legislativo, aseveró el coordinador priista, Hugo Contreras, quien detalló que desde la administración estatal ha existido gran apertura al diálogo, mientras que el actuar del Congreso ha correspondido con posturas de colaboración.

Rechazó que el Legislativo, en concreto la fracción priista, sea una ventanilla de trámite para las propuestas del Ejecutivo.

“No hay una situación de sumisión, ni de prepotencia, sino de reconocer las circunstancias de los tiempos actuales”.

Cuestionado sobre los señalamientos de que la administración estatal ha intentado apropiarse de temas que fueron banderas políticas de otras fuerzas, el priista negó que sea su estrategia y contestó que se trata de una postura de acercamiento y apertura.

Añadió que es mejor tener señalamientos por la cercanía entre Poderes que un escenario de confrontación que redujera todo a la descalificación y parálisis. “A la gente le molestan los pleitos… peor nos veríamos echándonos insultos y sin resultados en el Congreso”.

Reconoce MC “talento político” del gobernador

Ismael del Toro, coordinador de MC. EL INFORMADOR/Archivo

Aunque pasaron por etapas de confrontación sobre la “paternidad” de algunas iniciativas, Ismael del Toro, coordinador de Movimiento Ciudadano, negó que el alto porcentaje de aprobación de iniciativas del gobernador se deba a que el Ejecutivo se adueñara de asuntos que no estaban en su agenda. Más que haber aprobado la mayor parte de las propuestas, remarcó, han coincidido en la agenda.

“Ha existido una muy sana disputa de agendas que han hecho coincidir a los equipos políticos. Algunas de las iniciativas del gobernador son entorno a las agendas que nosotros hemos impulsado desde antes. Creo que hay un talento político de parte del gobernador de saber estar en la agenda y que tal vez eso se pueda apreciar como que lleva un hándicap muy a favor entorno a las iniciativas. Desde mi óptica, tiene que ver con la lógica de que hemos encontrado una coincidencia en la agenda”.

Identificó temas como el de participación ciudadana, la eliminación del fuero o la regulación a las plataformas digitales que ofrecen el servicio de taxi, como algunos de los asuntos que su fracción abanderó antes de que la administración estatal.

