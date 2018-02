Ante el incremento de electores, 88 mil jaliscienses serán funcionarios de casilla

En la elección del próximo 1 de julio, más de 88 mil jaliscienses participarán como funcionarios de las mesas directivas de casilla, los cuales serán responsables de cuidar la transparencia de las votaciones en las que se elegirá Presidente de la República, gobernador, alcaldes de los 125 municipios, senadores y diputados.

Con esto se superará en más de 26 mil el número de ciudadanos que fueron designados para participar de manera directa en las elecciones de 2012, ante los incrementos que se tuvieron en la lista nominal, que pasó de 5.2 millones a 5.8 millones de electores.

El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Carlos Manuel Rodríguez Morales, informa que la primera insaculación se desarrollará el próximo domingo 4 de marzo, en la que serán elegidos 760 mil 500 ciudadanos; es decir, 13% de la lista nominal.

Posteriormente, las autoridades electorales visitarán sus domicilios para informarles que fueron seleccionados para recibir la primera capacitación, que se desarrollará del 7 de marzo al 27 de abril.

La Junta estima que, tras la segunda insaculación del 8 de mayo, serán designados los 88 mil funcionarios (nacidos en febrero y marzo): un presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes generales por cada casilla. La segunda capacitación será del 9 de mayo al 30 de junio, “en dos meses se llevará a cabo la tarea de capacitación electoral”.

El presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), Guillermo Alcaraz Cross, reconoce que siempre hay un número importante de funcionarios que no acuden el día de la jornada electoral, incluso por la intromisión de algunas fuerzas políticas que los buscan para que funjan como sus representantes de casilla, “pero afortunadamente nunca hemos dejado de instalar una sola casilla en Jalisco”.

El trabajo que éstos realizan servirá para alimentar el conteo rápido. El primero sería a las 23:00 horas del día de la elección.

Elecciones 2018, las más caras de Jalisco

Para todo el proceso electoral, incluyendo las prerrogativas para los partidos políticos, se erogarán 936.3 millones de pesos. EL INFORMADOR/Archivo

Las elecciones del próximo 1 de julio costarán 936.3 millones de pesos, lo que representa 283.7 millones de pesos más del gasto realizado en el proceso electoral del año 2012, cuando también se eligió gobernador y Presidente de la República. El costo de hace seis años, una elección similar, fue de 692.6 millones de pesos.

Del total presupuestado para este año, 380.7 millones se destinarán al proceso electoral, 440.2 millones para las prerrogativas de los partidos políticos, 111 millones para la operación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y 4.2 millones para los mecanismos de participación ciudadana, entre otros.

En 2012, 278 millones se etiquetaron para el proceso electoral, 301.6 para el financiamiento público de los partidos y 112.9 millones para la operación del Instituto.

El incremento en este proceso se da a pesar de que el Instituto Electoral del Estado tiene menos atribuciones en materia de organización, luego que en 2014, el Instituto Nacional Electoral (INE) absorbiera mayores responsabilidades tras las irregularidades detectadas en algunos organismos locales del país. Sin embargo, se mantiene un esquema de colaboración, principalmente en materia presupuestal.

Por ejemplo, en el proceso de 2015, que fue el primero en firmarse un convenio de coordinación tras estos ajustes, se aprobó un gasto compartido por 163.9 millones de pesos, de los cuales, 80.9 millones corrieron a cargo del IEPC. En la elección intermedia de ese año, se etiquetaron 727.8 millones a todo el proceso local.

Con los recursos que manejará el organismo electoral para el desarrollo de las elecciones 2018 se contratará a cuatro mil 661 trabajadores eventuales, quienes conformarán los Consejos Distritales y Municipales, así como para las tareas de oficina del Instituto.

El presidente del Instituto, Guillermo Alcaraz Cross, ha declarado que el costo de las elecciones continúa en aumento por el incremento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal y el costo de los materiales.

El académico del ITESO y ex consejero local del entonces Instituto Federal Electoral, Joaquín Osorio Goicochea, comenta que se debe revisar el gasto que representa tener personal en oficina, “de tener una burocracia de élite o de príncipes, casi casi, eso se ocupa cada vez menos, lo que se ocupa es operar, organizar elecciones, animar la (participación ciudadana)”.

La nómina correspondiente a personal de base tiene un costo de 108.2 millones de pesos anuales.

Alcaraz Cross destaca que no se puede reducir más, debido a que ya se disminuyó de 170 a 142 trabajadores de base, “que no tengamos atribuciones como las teníamos antes, no significa que no tengamos la necesidad de la gente, porque a cambio de las atribuciones que perdimos en un proceso electoral, ganamos las exclusivas que tienen que ver con educación cívica y participación ciudadana”.

Proyectan gastar 143 millones de pesos en material electoral

Entre los pendientes que tiene el IEPC de cara al próximo 1 de julio se encuentra la compra de material y documentación que se utilizará durante la jornada electoral, para lo cual se tiene una bolsa de 143 millones de pesos.

Guillermo Alcaraz Cross puntualiza que se presupuestaron 111 millones de pesos para la adquisición del material y 32 millones para documentación, “no necesariamente tiene que agotarse este recurso, es para un proceso de licitación y tendríamos que esperar las propuestas que generen”.

En la elección de hace seis años el gasto fue de alrededor de 85 millones de pesos, de los cuales, 61.7 millones se destinaron para la compra del material y poco más de 23 millones para la documentación.

Explica que el costo será mayor en esta elección por el crecimiento acumulado de la inflación, calculado en 13.4% (en los últimos seis años), así como el aumento en el número de casillas, “eso impacta, más o menos es la cifra que nos da. Son los irreductibles, no podemos salir a un proceso sin tener asegurada una jornada electoral, y esa jornada necesariamente requiere de casillas electorales que se acondicionan”.

Informa que estos materiales deberán recibirse en Jalisco 20 días antes del 1 de julio para distribuirse entre los presidentes de las mesas directivas de casillas. De acuerdo con el INE, los paquetes electorales estarán listos entre el 18 y 22 de junio, y del 25 al 30 de junio se hará la distribución.

La lista nominal de Jalisco pasó de 5.2 millones de electores en 2012 a 5.8 millones actualmente. EL INFORMADOR/Archivo

Avanza proceso sin contratiempos

Debido al crecimiento que ha tenido la lista nominal de Jalisco en los últimos seis años, el Instituto Nacional Electoral (INE) proyecta instalar nueve mil 874 casillas en la Entidad, lo que representa un 10% más de las colocadas en 2012 (ocho mil 871). Pero todo marcha en tiempo y forma para las autoridades electorales.

El vocal de la Junta Local del INE, Carlos Manuel Rodríguez Morales, comenta que actualmente realizan recorridos por todo el Estado para recabar las autorizaciones de los propietarios de las fincas o responsables de inmuebles que serán las sedes de las mesas directivas de casillas.

Agrega que se tiene pendiente la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación en Jalisco (SEJ), para que las autoridades escolares otorguen el permiso requerido para la instalación de las casillas, ya que la ley privilegia la instalación de éstas en escuelas. En el proceso de 2012, alrededor del 85% de las mesas directivas de casilla se instalaron en este tipo de edificios.

Una vez que se firme el convenio y se tengan las autorizaciones de los propietarios, el organismo determinará si las posibles sedes cumplen o no con los requisitos. De acuerdo con el calendario electoral, será en abril cuando se aprueben las ubicaciones que tendrán las casillas.

Aclara que, a la fecha, no se han tenido problemas en el trabajo de campo desarrollado, “la marcha es normal, no hemos tenido mayores incidentes, vamos a fortalecer estas acciones, particularmente con la firma de este convenio que tendremos con la SEJ”.

Por su parte, el presidente del Instituto Electoral de Jalisco (IEPC), Guillermo Alcaraz Cross, coincide en que la organización del proceso se ha desarrollado sin contratiempos, salvo la conformación de los Consejos Municipales, debido a que muy pocos ciudadanos han manifestado interés, por lo que se amplió el plazo que se tenía programado para sus integraciones.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

“Institutos locales no deben operar a medias”

Armando Cruz (académico de la Universidad Panamericana)

Tras considerar que los organismos locales cuestan mucho al erario público para las atribuciones que se les dejaron tras la reforma de 2014, en la que el INE absorbió mayores responsabilidades, expertos en la materia consideran que se requieren ajustes.

El académico de la Universidad Panamericana, Armando Cruz, comenta que además de hacerse cargo de la fiscalización, la redistritación, capacitación electoral y ubicación de casillas, el organismo nacional tiene facultad de atracción o asunción; es decir, cuando el Instituto considere que las condiciones no están dadas en algún estado para que se lleven a cabo las elecciones locales, el INE puede hacerse cargo, como ya ocurrió en Colima en la elección pasada.

“Esto se criticó porque entonces los organismos electorales qué función iban a llevar. ¿Si no se tiene ahora la confianza, para qué los dejan? Los hubieran quitado todos o los hubieran dejado a que hagan sus funciones. El asunto fue la corrupción”.

El también ex asesor del Consejo Electoral del Estado considera que se debieron quitar todos los OPL y dejar un sólo organismo. Sin embargo, añade que se podrían realizar ajustes para que retomen atribuciones y se hagan cargo incluso de las elecciones federales, como ocurre en otros países, pues son los que tienen mayor cercanía con los entes políticos de cada Estado.

“No me parece que sea adecuado seguirlo manteniendo a medias (a los organismos locales) porque nos cuestan lo mismo, y los tenemos trabajando a la mitad. O los dejamos como estaban o los desaparecemos totalmente”.

“Falta mejorar los procesos”

Antonio Elvira (académico de la Universidad de Guadalajara)

El académico de la Universidad de Guadalajara, Antonio Elvira, puntualiza que el IEPC aún mantiene un presupuesto elevado porque debe hacer frente a tareas, que si bien no son su responsabilidad, mantiene el esquema de colaboración, como es el caso de la capacitación electoral.

Este esquema, indica, implica un gasto que se cumple en partes iguales, o a través de un porcentaje determinado entre ambas instituciones, “aunque las tareas se desarrollan fundamentalmente en términos técnicos y operativos por el instituto nacional se supone que el local tiene la fiscalización de la capacitación respecto, por ejemplo, llenado de actas locales. Eso implica que hay un costo”.

Además, el organismo local mantiene las tareas de educación cívica, sobre todo, tras las reformas locales de 2016 y 2017, en donde las tareas en términos de participación ciudadana se ampliaron.

“Las estructuras del Instituto mantienen algunas funciones que la ley general ya no contabilizan como parte de las facultades del INE. Entonces estas tareas se siguen realizando y pues los institutos locales siguen teniendo estructura, siguen teniendo personal”.

Acentúa que en lugar de pensar en la desaparición de los organismos electorales locales se debe homogenizar y mejorar los procesos.

“No deben existir dos figuras superpuestas”

Joaquín Osorio Goicochea (académico del ITESO)

A pesar de considerar que el organismo electoral nacional y el estatal se han coordinado bien hasta la fecha, el académico del ITESO, Joaquín Osorio Goicochea, apunta que a futuro no le ve sentido a que existan dos estructuras superpuestas.

En el caso local, destaca que el IEPC deberá realizar un rediseño de su estructura y funciones, al activar el tema electoral sólo cuando hay elecciones y que su tarea principal sea la de animar la participación ciudadana, “creo que es una labor que ha estado muy chiquita en el IEPC”.

Para evitar que se les cuestione el tema presupuestal, el también ex consejero local del Instituto Federal Electoral durante los procesos 2006 y 2009, subraya que el organismo debería aprovechar para que se deje ver el trabajo que realiza en la organización de los ciudadanos.

Explica que el IEPC todavía tiene mucho que hacer si lo sabe aprovechar, “primero empecemos por el diseño institucional, si hay que desaparecerlo, que decidan y lo desaparezcan, pero si no hay que desaparecerlo, me parece que sería muy importante que defendieran eso”.

Señala que si no hay un nuevo diseño institucional no ve necesario que existan dos estructuras superpuestas con presupuestos federal y estatal, “pero creo que tienen mucho que hacer”, tanto el instituto local como el nacional.

En esta reestructuración se debe analizar la reducción de la nómina, al proponer que los mejores capacitadores y organizadores electorales sean absorbidos por el INE, y que los consejeros no sean permanentes.

“Fuera del tiempo electoral, al consejero se le dice adiós. Se acaba la elección y el consejero se va a su casa, a su trabajo”.

Las autoridades electorales ya realizan recorridos en todo el Estado para definir las ubicaciones de las casillas. Las escuelas serán una prioridad. ESPECIAL

Elecciones ciudadanizadas en riesgo

Análisis por Jaime Barrera

Más allá de la dinámica del pragmatismo a ultranza a la que han entrado todos los partidos políticos en México, que han dejado de lado los principios y la congruencia ideológica y moral en la búsqueda del poder por el poder mismo, está el lado luminoso de nuestros procesos electorales, que tuvo su momento célebre en julio del 2000, cuando se dio la primera alternancia política en México sin ningún sobresalto importante que la pusiera en jaque: la participación de los ciudadanos en la realización de la jornada de votaciones.

Sin perder de vista todos los ajustes que se deben hacer en nuestras instituciones electorales, empezando por una definición clara entre las responsabilidades del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) para que México deje de tener una de las democracias más caras del mundo, se debe reconocer la consolidación de la ciudadanización de nuestra jornada electoral, pese a los muy pobres estímulos que da para la participación logística civil de la elección la lógica de imposiciones y falta de democracia interna en los partidos políticos.

Desde luego esta voluntad ciudadana de participación ejemplar en la jornada electoral no es un bien inagotable y lo debemos cuidar y cultivar todos en bien de nuestra democracia. Por un lado, las autoridades electorales deben activar de manera permanente programas que fomenten la participación y la cultura cívica que justifiquen su existencia en tiempos no electorales, y por el otro, todos debemos exigir a los partidos políticos mayor apertura y rendición de cuentas. Los niveles de antidemocracia, discrecionalidad y cinismo de escándalo que alcanzaron estos institutos políticos públicos en el actual proceso electoral desalientan a muchos ciudadanos a donar un domingo de su vida para participar en una elección que valida candidaturas impuestas y desprestigiadas.

Hay síntomas de este desconcierto. Hoy, EL INFORMADOR da cuenta que, pese a que la próxima semana se convocará a 760 mil jaliscienses para empezar a definir el ejército de más de 88 mil funcionarios que recibirán nuestro voto, la autoridad electoral ha batallado y tuvo que ampliar el plazo para integrar los Consejos Municipales Electorales.

La ciudadanización de nuestras elecciones es el mejor candado que tenemos para no regresar a dictaduras. Es un patrimonio de todos que no podemos permitir que la degradación de la partidocracia ponga en riesgo.

Se requiere un conteo de votación ágil: Alcaraz

Para evitar especulaciones en los resultados del próximo 1 de julio, el presidente del IEPC subraya que se requiere un conteo de votación ágil. Por ello, el INE trabaja en las alternativas para hacer frente a la resolución del Tribunal Electoral de la Federación que revocó las reformas que buscaban acelerar el cómputo de los votos a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

“Cuando tenemos un resultado ágil, difícilmente habrá maniobras de alguna de las fuerzas políticas para tratar de generar algunos escenarios que no son los más apegados a la realidad”.

Alcaraz Cross opina que la cantidad de testigos que se tienen en una casilla impide que el resultado se pueda contaminar, “es imposible. Tenemos a seis funcionarios de mesa directiva que corresponden al INE que compartimos. Un representante por cada partido político, observadores electorales… es muy difícil una maniobra que pretenda de alguna manera contaminar el resultado de una casilla”.

En la elecciones federales pasadas, en Jalisco participaron 51 mil 798 representantes de partidos políticos en casilla y mil 835 observadores electorales.

Este jueves, el INE presentó una alternativa para garantizar un conteo rápido para que alrededor de las 23:00 horas la ciudadanía tenga información sobre las tendencias de la votación presidencial de la elección de presidente y gobernadores.

Durante la conferencia de prensa en la que se realizó el anuncio, el presidente del organismo nacional, Lorenzo Córdova, subrayó que de esta forma no se alterará el procedimiento descrito en la legislación, como lo ordenó el Tribunal, “y así las instituciones electorales en conjunto generaremos certidumbre respecto de las tendencias de los resultados electorales”.

Por otra parte, se puntualizó que los resultados del PREP fluirán de acuerdo con el ritmo que concluyan los escrutinios de las casillas.

Atribuciones exclusivas del INE

Para los procesos electorales federales y locales:

Capacitación electoral.

Geografía electoral.

Padrón y lista de electores.

Ubicación de casillas y designación de funcionarios de sus mesas directivas.

Materias en las que el Instituto debe emitir reglas, lineamientos, bases, criterios y/o formatos para observancia tanto del Instituto como de los OPL:

Resultados preliminares.

Encuestas o sondeos de opinión.

Observación electoral.

Conteos rápidos.

Impresión de documentos y producción de materiales electorales.

GUÍA

¿Qué es el conteo rápido?

Un ejercicio estadístico para estimar las tendencias de los comicios. Evita especulaciones e incertidumbre, y garantiza el derecho a la información de la ciudadanía.

¿Cómo se hará?

Las casillas únicas reciben los votos de las elecciones locales y federales (el 1 de julio, el 96% serán casillas únicas).

El INE realizará el conteo rápido para elecciones de Presidencia y nueve gubernaturas.

Se contarán los votos comenzando por Presidencia y gubernaturas.

Mientras cuentan los votos, las y los funcionarios llenarán una hoja de operaciones registrando los resultados.

Enviarán los resultados asentados en las hojas de operaciones para el conteo rápido de presidencia y gubernaturas.

Fuente: INE.

Preparación del proceso 2018

• Del 1 de noviembre de 2017 al 30 de junio de 2018 será la acreditación de los observadores electorales.

• Del 21 al 28 de febrero será el sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.

• 4 de marzo, fecha para la primera insaculación.

• 9 de abril, día para la aprobación de la ubicación de casillas extraordinarias y especiales.

• 27 de abril, aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas.

• 28 de abril al 18 de junio, registro de representantes generales y ante mesas directivas de casillas.

• Del 10 al 15 de mayo, publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las mesas directivas de casillas.

• Del 18 al 31 de mayo, entrega de la Lista Nominal de Electorales con fotografía definitiva.

• 20 de junio, entrega de la Lista Nominal de Electorales Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal.

• 26 de junio, entrega de la Lista Nominal de Electores definitiva a los organismos electorales locales para escrutinio y cómputo de los residentes en el extranjero.

• 29 de junio, entrega de la Lista Nominal de Residentes en el extranjero.

