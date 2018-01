4 razones por las que deberías titularte

Quizá pienses que, si ya estudiaste una carrera, no necesitas hacer ese engorroso trámite llamado titulación. El conocimiento (que es lo realmente importante) ya lo tienes, ¿por qué necesitarías tener un papel que lo valide?

Déjanos decirte algo: si bien es cierto que la experiencia y los aprendizajes adquiridos durante tu carrera son lo más valioso, también lo es que el título universitario es una herramienta muy poderosa que te ayudará a alcanzar tus metas laborales mucho más pronto. Si titularte aún no está entre tus prioridades, ¡te conviene convertirla en la número uno en este momento!

Las ventajas de tener un título en la mano (o colgado en tu pared)

En la actualidad, las empresas buscan el mejor talento disponible para poder sobrellevar la compleja situación económica por la que atraviesa el país. Sin embargo, de acuerdo con el estudio Escasez de Talento 2016-2017 que realiza la consultora Manpower, los empleadores batallan por encontrar empleados con un perfil destacado para cubrir sus vacantes.

Al buscar empleo, debes contar con herramientas que te ayuden a destacar y demostrar que cumples con las expectativas de determinado puesto.

Tener un título universitario que demuestre que eres un profesionista preparado y que puedes aportar a la empresa u organización es, sin duda, una de las más grandes ventajas competitivas que puedas tener. “Siempre he creído que tener un título te abre muchas puertas, y más si es de una universidad de gran prestigio. Estudiar una licenciatura me ha dado un panorama más amplio, y me ha permitido aterrizar en mi trabajo lo aprendido”, explica Yair Martínez, estudiante de Psicología en Línea de la UNITEC.

¿Aún no estás tan seguro de que tener un título profesional es decisivo para tu carrera? Sigue leyendo.