+ Informador: Las noticias del 29 de noviembre del 2018

5 Estrenará serie documental

La serie documental “Ariana Grande: Dangerous woman diaries”, que mostrará el detrás de cámaras de la gira “Dangerous woman” de la artista estadunidense, se estrenará este jueves por YouTube.

El documental presentará imágenes exclusivas de Ariana Grande en el estudio de grabación con Pharrell; videos musicales de "The light is coming" y "God is a woman", en el set; así como los ensayos para su actuación en los Premios MTV.

Asimismo, se mostrarán imágenes del concierto “One love Manchester”.